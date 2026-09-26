Semar activa Brigadas de Respuesta a Emergencias ante el avance de Polo

La Secretaría de Marina (Semar) activó 14 Brigadas de Respuesta a Emergencias y prepara un puente marítimo con capacidad para transportar hasta cuatro mil 530 toneladas de ayuda humanitaria ante el avance del huracán Polo, categoría 4.

Desde las primeras horas, se mantiene en alerta a mil 400 elementos y tres buques con capacidad logística para auxiliar a la población en caso de que el fenómeno meteorológico afecte las costas del Pacífico mexicano.

Como parte de la Fase de Prevención del Plan Marina, los mandos navales de la Segunda y Cuarta Región Naval, con sede en Guaymas, Sonora y Mazatlán, Sinaloa, respectivamente, intensificaron los preparativos en coordinación con autoridades de Protección Civil de los tres órdenes de gobierno.

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Para una eventual emergencia fueron concentrados los integrantes de 14 Brigadas de Respuesta a Emergencias (BRE), mientras que el Buque de Desembarco Anfibio “Usumacinta”, el Buque de Apoyo Logístico “Isla Tiburón” y el Buque Multipropósito “Zapoteco” se encuentran preparados para establecer un puente marítimo hacia las zonas que pudieran resultar afectadas.

Las tres unidades navales tienen una capacidad conjunta para movilizar cuatro mil 530 toneladas de carga, entre personal, vehículos, despensas, plantas potabilizadoras, cocinas móviles, agua y equipo especializado para atender a la población.

El reforzamiento del dispositivo comenzó este sábado con el arribo a La Paz, Baja California Sur, de 50 elementos de la Cuarta Región Naval, quienes fueron trasladados desde Mazatlán a bordo del Buque de Apoyo Logístico “Isla María Madre”.

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Otros 71 efectivos de la Segunda Zona Naval, con sede en Ensenada, Baja California, fueron concentrados en Guerrero Negro, Baja California Sur, para sumarse a las tareas de apoyo en caso de ser requeridos.

Cierran puertos ante oleaje y fuertes vientos

Las condiciones provocadas por “Polo” también obligaron a establecer restricciones a la navegación.

El puerto de San Blas, Nayarit, fue cerrado a todo tipo de embarcaciones. En Baja California Sur permanecen cerrados a embarcaciones menores los puertos de Cabo San Lucas, San José del Cabo, San Carlos, Bahía Magdalena y Loreto. La misma medida fue aplicada en Barra de Navidad, Jalisco.

La Semar llamó a las comunidades marítima, pesquera, costera y portuaria, principalmente de Baja California Sur, Nayarit y Jalisco, a seguir las instrucciones de las Capitanías de Puerto y de Protección Civil.

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También pidió asegurar embarcaciones y equipo portuario, suspender actividades en áreas consideradas de riesgo y respetar las restricciones establecidas para la navegación.

“Polo” mantiene categoría 4

De acuerdo con el seguimiento meteorológico reportado por la dependencia, el centro del huracán “Polo”, categoría 4, se localiza a 522 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y a 61 kilómetros al sur-suroeste de Isla Socorro, Colima.

El sistema genera chubascos, tormentas eléctricas, fuertes rachas de viento y oleaje elevado en su zona de influencia.

La trayectoria prevista mantiene al ciclón con desplazamiento hacia el oeste-noroeste, con posibles efectos en áreas próximas a Los Cabos, La Paz y Puerto Cortés, Baja California Sur. Posteriormente se prevé su ingreso al Golfo de California con dirección hacia la costa de Guaymas, Sonora.

La Secretaría de Marina informó que mantiene vigilancia permanente sobre la evolución y desplazamiento del huracán, además de los recursos humanos y materiales necesarios para intervenir en las zonas donde pudiera requerirse apoyo.

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Las acciones forman parte del Plan Marina, cuyo objetivo es auxiliar a la población ante situaciones de emergencia o desastre y proteger vidas, bienes y el entorno.

Para la atención de emergencias, la Semar mantiene disponible el número telefónico 800 MARINA (627462).