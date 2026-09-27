Detienen a hombre acusado de participar en robos carreteros en Nuevo León

Un hombre que es señalado por su presunta participación en robos carreteros ejecutados en Nuevo León fue detenido por elementos de Fuerza Civil.

La captura se logró gracias a las acciones de vigilancia y prevención de la División Caminos de la corporación estatal sobre los principales corredores carreteros del estado.

La detención se registró sobre la carretera Libre Monterrey-Nuevo Laredo, a la altura del kilómetro 17+600, en el municipio de Apodaca.

Los efectivos detectaron una camioneta Dodge Journey de color blanco, con placas del estado de Michoacán, la cual circulaba a exceso de velocidad y realizaba maniobras que representaban un riesgo para otros conductores.

Tras marcarle el alto y detener su marcha, el sujeto se identificó como Eduardo “N”, de 32 años, a quien le encontraron diversos envoltorios de narcóticos y otros indicios.

“Información de inteligencia identifica al ahora detenido como un objetivo de interés y presunto generador de violencia, además de su posible participación en diversos robos perpetrados en carretera”, precisó la autoridad estatal.

Fuerza Civil aseguró el vehículo que conducía el sospechoso, el cual será objeto de análisis dentro de las líneas de investigación relacionadas con hechos delictivos registrados en corredores carreteros.

Tanto el detenido como lo asegurado quedaron a disposición de la autoridad correspondiente para continuar las investigaciones y determinar su situación jurídica.