Seis personas mueren intoxicadas al limpiar una cisterna en Xochihuehuetlán

Seis personas, entre ellas una adolescente de 15 años, murieron presuntamente intoxicadas por gases o sustancias químicas mientras realizaban trabajos de limpieza dentro de una cisterna en un domicilio de Xochihuehuetlán, en la región de La Montaña de Guerrero. Las víctimas, integrantes de dos familias, perdieron el conocimiento durante las labores y fueron trasladadas a hospitales, donde se confirmó su muerte.

La tragedia ocurrió alrededor de las 17:15 horas de este sábado en un domicilio ubicado sobre la calle Soledad, en la colonia San Diego, donde seis personas realizaban trabajos de lavado y limpieza de una cisterna.

De acuerdo con fuentes de seguridad, las víctimas se encontraban en el interior del depósito cuando perdieron el conocimiento. La primera información apunta a que habrían inhalado gases tóxicos o sustancias químicas acumuladas dentro de la cisterna.

El caso movilizó a policías municipales y cuerpos de emergencia, aunque cuando llegaron al lugar algunos vecinos ya habían iniciado las labores de auxilio.

Vecinos intentaron rescatar a las víctimas

Tras recibir el reporte de la emergencia, elementos de seguridad acudieron al domicilio. Sin embargo, los habitantes de la zona ya habían comenzado a sacar a las personas afectadas.

Ante la urgencia, algunos de los sobrevivientes fueron trasladados en vehículos particulares hacia distintos hospitales de la zona.

La emergencia se convirtió rápidamente en una tragedia cuando los médicos comenzaron a confirmar que las víctimas ya no presentaban signos vitales.

Cinco de las personas intoxicadas fueron llevadas al Hospital del Bienestar, donde personal médico confirmó sus fallecimientos y estableció como diagnóstico una intoxicación por gases químicos.

Las víctimas fueron identificadas como Rufino Evangelista Guzmán, de 56 años; Israel Evangelista Rivera, de 29; David Evangelista Rivera, de 27; Felipe Sánchez Rivera, de 38; y Karen Evangelista Rivera, de 15 años.

La presencia de una menor de edad entre las víctimas dimensionó aún más la tragedia ocurrida durante las labores de limpieza.

Una sexta víctima, Sandra Jasmín Sánchez Rivera, de 22 años, fue trasladada a un hospital particular. El médico que la recibió confirmó que había llegado sin signos vitales y estableció como diagnóstico una intoxicación por una sustancia tóxica.

La primera información apunta a que habrían inhalado gases tóxicos o sustancias químicas acumuladas dentro de la cisterna. Facebook/Ruben Guerrero Cortes

Las víctimas pertenecían a dos familias

De acuerdo con los reportes disponibles, las seis personas fallecidas pertenecían presuntamente a dos familias.

Rufino, Israel y Karen Evangelista Rivera tenían su domicilio en la calle Salida a Zapotitlán, de la colonia Ortiz. David Evangelista Rivera residía en la calle Emiliano Zapata, también en la colonia Ortiz.

Por su parte, Felipe Sánchez Rivera y Sandra Jasmín Sánchez Rivera tenían su domicilio en la colonia Del Rosario.

Las autoridades señalaron que las seis personas habían sido contratadas para realizar los trabajos de limpieza de la cisterna por una mujer identificada como Berta.

La posible acumulación de gases provocó la emergencia

Según las fuentes de seguridad consultadas, las personas se encontraban realizando labores de lavado cuando presuntamente quedaron expuestas a gases o sustancias químicas acumuladas en el interior de la cisterna.

Las víctimas perdieron el conocimiento dentro del depósito y posteriormente fueron auxiliadas por vecinos.

El caso pone de manifiesto los riesgos asociados con ingresar a espacios cerrados o confinados en los que pueden acumularse gases peligrosos. Sin embargo, serán las investigaciones correspondientes las que permitan establecer con precisión qué sustancia provocó la intoxicación y las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

Horas después de la tragedia, alrededor de las 21:50 horas, familiares de las seis víctimas acudieron a los hospitales para retirar los cuerpos y comenzar con los servicios funerarios conforme a sus usos y costumbres.

De acuerdo con las mismas fuentes, los familiares se opusieron al traslado de los cuerpos al Servicio Médico Forense (Semefo) y a la intervención del personal de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias correspondientes.

Los familiares manifestaron que no permitirían el traslado de los cuerpos y decidieron hacerse cargo de ellos para llevar a cabo los funerales.