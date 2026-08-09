Detienen a 28 personas con armas largas en Mazatlán

Elementos del Grupo Interinstitucional lograron la detención de 28 personas, entre ellas dos mujeres, a quienes les aseguraron armas de fuego, cargadores, cartuchos útiles y chalecos tácticos, durante un operativo al sur de Mazatlán.

Las autoridades informaron que, elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional realizaban recorridos de vigilancia por algunas comunidades rurales, cuando detectaron a este grupo de personas en el poblado El Roble.

Al momento de la detención, este grupo de personas tenían 15 armas largas, 94 cargadores, 2 mil 924 cartuchos calibre 7.62x39 mm, 40 cartuchos calibre .50, y ocho chalecos con 16 placas balísticas.

La Secretaría de Seguridad Pública aseguró que las personas detenidas, así como las armas, municiones y demás equipo asegurado, fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, autoridad que realizará las investigaciones y diligencias correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de estas personas y omitieron mayores detalles del operativo.

Además del operativo, las autoridades anunciaron el arribo de mil 700 elementos de la Secretaría de la Marina al puerto, para reforzar la estrategia de seguridad durante el periodo vacacional en Mazatlán.

Al inicio del operativo, las autoridades revelaron que habría más de ocho mil elementos en el operativo de verano, y la mayoría estarían desplegados al sur del estado, donde se ha recrudecido la violencia.

Sin embargo, de julio a la fecha han sido asesinadas o encontradas sin vida unas 50 personas en Mazatlán, entre ellas siete mujeres y un menor de edad. Adicionalmente, se han registrado múltiples ataques y enfrentamientos por la disputa entre grupos criminales.