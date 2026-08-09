“México necesita de su aporte”: Iglesia destaca legado de pueblos originarios

Los pueblos originarios "enriquecen al México de hoy" y son necesarios para mantener fortalecida nuestra identidad como país.

A propósito del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la iglesia católica aprovechó para enviar un mensaje a todos los mexicanos a fin de no olvidar la relevancia que han tenido y seguirán teniendo en la historia, en la vida y en nuestra cultura.

La reflexión religiosa expuso la necesidad de que el respeto hacia ellos y a sus costumbres prevalezca, además de que cuenten con condiciones dignas para su desarrollo.

Queremos hacer un llamado a todos los mexicanos para ver a nuestros pueblos originarios como parte viva que enriquece al México de hoy. Sus integrantes estudian, trabajan, crean, emprenden, forman familias, participan en sus comunidades y enfrentan, como todos, los desafíos de un mundo que cambia rápidamente. Y también queremos aprovechar para decirle a los pueblos originarios que México necesita de su aporte y disposición a convivir desde una identidad fortalecida, que enriquece la cultura y la convivencia social" subrayó este domingo en su mensaje.

Para lograr que los pueblos originarios accedan a los mismos servicios y ejerzan los mismos derechos que el resto de la población no hace falta impactar su estilo de vida, sino comprender que ellos se sienten orgullosos del legado de sus antecesores.

"Se cae muchas veces en el error de creer que para llevarles las atenciones y servicios necesarios, es necesario modificar sus tradiciones y formas de vida, modificar su vestimenta y tipos de casas, o cambiar su lengua, e incluso sus medicinas. Pero México no es un solo modelo de población, nunca lo ha sido. Sabemos que varios países del mundo, se caracterizan por tener un mosaico de lenguas y tradiciones, y cada una de ellas es orgullosa portadora de su herencia, sin sufrir discriminación o intentos de modificación forzada por la sociedad o por gobiernos" .

En el análisis, la iglesia cuestionó una de las formas "quizá menos evidente" que reduce la relevancia de los pueblos originarios, aquella que sólo "admira sus expresiones culturales", pero decide mantenerlos a distancia.

Celebramos su gastronomía, sus danzas, sus artesanías y sus vestimentas cuando aparecen en una exposición, una fiesta o un espectáculo, pero no siempre mostramos la misma disposición para encontrarnos con ellas en la vida cotidiana" reprochó el editorial del semanario Desde la Fe.

Si se busca que una cultura siga viva y no quede "encerrada en un museo ni convertirse solamente en una representación para visitantes" es preciso que forme parte de la vida de quienes la conocen para poder ser compartida.

Desde la responsabilidad de la fe católica, se informó que en distintas partes de México se realizan esfuerzos de preservación de las culturas, relativas a la traducción de las sagradas escrituras directo del latín a lenguas originarias así como adaptaciones a la misa, lo que incluye algunas tradiciones indígenas.