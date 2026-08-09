Cáncer cervicouterino causa más de 4 mil 600 muertes al año en México

Con más de 4 mil 600 defunciones anuales, en México el cáncer cervicouterino (CCU) se mantiene como la segunda causa de muerte por tumores malignos en mujeres, después del cáncer de mama.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, cada año se reportan alrededor de 10 mil casos, de los cuales, 99 por ciento se vinculan con la infección por el virus del papiloma humano (VPH).

Ante este panorama, el jefe del Departamento de Ginecología Oncológica del Instituto Nacional de Cancerología (INCan), David Isla Ortíz, explicó que el CCU puede eliminarse mediante la prevención, la detección y la erradicación de estigmas sobre el VPH.

Por tanto, dijo que entre septiembre de 2025 y el 15 de julio de 2026 se aplicaron 1 millón 950 mil 119 vacunas contra este virus.

“La estrategia se dirigió a estudiantes de quinto grado de primaria, infantes de 11 años fuera del sistema escolar, personas de 11 a 49 años con el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y adolescentes en protocolos por violencia”.

El especialista añadió que la meta del país contempla la inmunización de 2.5 millones de personas, ya que esta acción se alinea con la estrategia 90-70-90 de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para alcanzar los siguientes objetivos:

Cobertura del 90 por ciento en la población antes de los 15 años.

Tamizaje en el 70 por ciento de las mujeres.

Atención en el 90 por ciento de las lesiones precancerosas o cáncer.

En el Día Nacional de Lucha contra el Cáncer Cervicouterino, que se conmemora el 9 de agosto, David Isla Ortíz informó que cada año el INCan atiende 400 nuevos casos.

Indicó que el organismo opera el programa MICAELA, un Modelo Integral para la Atención del Cáncer Cervicouterino Localmente Avanzado y Avanzado.

Y, por tanto, aplica opciones como la cirugía para la conservación de la fertilidad en etapas iniciales de la enfermedad, así como radioterapia, braquiterapia, quimioterapia, terapia dirigida e inmunoterapia.