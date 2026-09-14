Coahuila alista blindaje de 10 mil agentes para las Fiestas Patrias

Un total de 10 mil elementos de los diferentes órdenes de gobierno estarán desplegados en los 38 municipios de Coahuila para la celebración de las Fiestas Patrias.

Hugo Gutiérrez Rodríguez, secretario de Seguridad del estado, descartó algún foco rojo y aseveró que están preparados para responder en tiempo y forma en caso de que se presente alguna situación de riesgo.

Puntualizó que ya se tiene un esquema en los diferentes municipios de la entidad, dependiendo de las características operativas y la presencia del número de personas en el Grito de Independencia y el desfile del 16 de septiembre.

Puntualizó que sostuvieron reuniones de seguridad con los alcaldes de los 28 municipios para homologar el operativo que se implementará en la capital y esperan se replique en ciudades importantes del estado como Torreón, Monclova, Piedras Negras y Acuña.

Gutiérrez Rodríguez informó que no se van a descuidar los blindajes carreteros y los operativos que se mantienen en carreteras, zonas urbanas y rurales que colindan con otros estados como Zacatecas, Nuevo León y Durango.