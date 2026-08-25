Seguridad contra incendios, clave para atraer inversión y elevar la competitividad

La seguridad contra incendios debe convertirse en un componente estratégico de la infraestructura y la competitividad de México, particularmente ante el crecimiento industrial, el nearshoring y la llegada de nuevas inversiones al país, afirmó David Morales Reinosa, presidente nacional de la Asociación Mexicana de Rociadores Automáticos contra Incendios (AMRACI).

Durante la inauguración de la 9ª Expo Fire, Morales Reinosa señaló que el desarrollo económico no puede medirse únicamente por el capital invertido o la infraestructura construida, sino también por la capacidad de las instalaciones para proteger vidas, preservar empleos y garantizar la continuidad de las operaciones ante una emergencia.

Ante la representante del secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, la jefa de la Unidad de Normatividad, Competitividad y Competencia, Andrea Solano Rendón, señaló que en México ocurren diariamente alrededor de 260 incendios urbanos y no urbanos.

Añadió que durante la última década miles de personas han perdido la vida por exposición al fuego no controlado o por la ignición de materiales inflamables. A estas pérdidas se suman daños económicos para empresas, trabajadores, familias, aseguradoras y comunidades.

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Prevención, parte de la inversión

Morales Reinosa sostuvo que la protección contra incendios debe dejar de considerarse un gasto y reconocerse como una inversión estratégica.

“Proteger una inversión significa proteger a sus trabajadores; proteger la continuidad de una empresa significa proteger el bienestar de toda una comunidad”, afirmó.

México atraviesa una etapa de expansión industrial impulsada por la relocalización de cadenas globales de suministro, fenómeno que ha generado nuevas oportunidades para la construcción de parques industriales, centros logísticos, plantas manufactureras y otro tipo de infraestructura.

Sin embargo, el crecimiento debe ir acompañado de medidas de prevención incorporadas desde las primeras etapas de planeación y diseño de los proyectos.

“No puede existir una verdadera competitividad ni una relocalización inteligente si la seguridad contra incendios no se incorpora desde la etapa de diseño de cada proyecto”, enfatizó.

Buscan homologar criterios en todo el país

Uno de los principales planteamientos del sector es avanzar hacia una Norma Oficial Mexicana de Seguridad Humana y Protección contra Incendios, que permita establecer criterios homologados en todo el territorio nacional.

La propuesta, que cuenta con el respaldo del presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Alejandro Malagón Barragán, plantea una regulación moderna, verificable y sustentada en la gestión integral del riesgo.

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El objetivo es establecer requisitos claros y medibles para edificios públicos, industrias, establecimientos comerciales y viviendas, además de fortalecer los mecanismos de supervisión.

Una regulación nacional también permitiría facilitar la digitalización de procesos y reducir espacios para prácticas irregulares o desleales, al establecer reglas comunes para autoridades, empresas y especialistas.

Desde la perspectiva empresarial, impulsar esta regulación a través de la Secretaría de Economía contribuiría a generar certidumbre para los inversionistas, fortalecer la competitividad y proteger el patrimonio nacional.

Como referente de los avances que pueden alcanzarse a nivel estatal, fue mencionada la Norma Estatal de Seguridad Humana y Protección contra Incendios de Jalisco, considerada un paso para homologar criterios y elevar las condiciones de seguridad.

Educación y capacitación, otros desafíos

La prevención también requiere una cultura de seguridad que comience desde las primeras etapas de formación. En ese sentido, durante el encuentro se reconoció el trabajo de Virginia Sendel Iturbide, fundadora y presidenta de Fundación Michou y Mau, por sus 28 años de labor en favor de niñas y niños víctimas de quemaduras.

También se destacó que el programa “Aprende a Mantenerte Seguro” ha llegado en dos años a más de 80 mil niños y 3 mil docentes en dos estados de la República.

El objetivo, señalaron los participantes, es que estos conocimientos formen parte permanente de los programas educativos y posteriormente de los libros de texto.

La preparación de los especialistas representa otro reto ante la transformación de la industria. La digitalización, los nuevos materiales, los sistemas automatizados, el almacenamiento de alta densidad y la complejidad de las instalaciones demandan profesionales cada vez más capacitados.

Durante más de una década, el sector ha trabajado con el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER) y otros integrantes de la cadena de valor para impulsar la profesionalización. Este esfuerzo ha permitido certificar a más de 500 profesionales.

Seguridad, condición para el crecimiento industrial

El llamado final fue a que autoridades, empresas, especialistas y sociedad conviertan la prevención de incendios en una prioridad nacional.

México tiene una oportunidad para atraer inversiones, fortalecer su infraestructura y aprovechar el crecimiento industrial derivado del nearshoring, pero ese proceso, advirtieron, debe estar acompañado de seguridad, prevención y resiliencia.

La premisa es que cada nueva inversión, industria y espacio construido represente también un compromiso con la protección de las personas, los empleos y la continuidad de las actividades económicas.

La 9ª Expo Fire se realiza este 25 y 26 de agosto en el World Trade Center, con la participación de expertos nacionales e internacionales en materia de prevención y combate de incendios.