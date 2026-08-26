Madrugada de 'terror' en Tuxtla; balacera y granadas despiertan habitantes | VIDEO

Durante esta madrugada se registró una balacera y persecución entre presuntos civiles armados y corporaciones de seguridad en San Andrés Tuxtla, Veracruz. La tranquilidad de los habitantes se interrumpió con el ruido de los balazos y estallidos de lo que presumiblemente pudieron ser granadas.

De acuerdo con los reportes preliminares, las detonaciones de armas de fuego de alto calibre comenzaron al filo de la medianoche y se prolongaron por aproximadamente dos horas.

La población, a través de redes sociales difundió videos del estruendo y alertaron sobre no salir a las calles ante el riesgo latente.

Tras los llamados de auxilio al número de emergencias, se desplegó un fuerte operativo coordinado en el que participaron elementos de la Policía Municipal, Estatal y fuerzas federales, quienes establecieron un perímetro de seguridad y un cerco policial en la zona de conflicto.

Como parte de las acciones operativas implementadas durante la madrugada, las autoridades procedieron al aseguramiento de un inmueble presuntamente vinculado con los hechos.

Hasta la mañana de este martes, las autoridades no han emitido un posicionamiento oficial detallado que confirme el saldo exacto de personas lesionadas, víctimas mortales o el número de detenidos derivados de este enfrentamiento, aunque extraoficialmente mencionan la detención de dos personas.

La zona permanece bajo vigilancia reforzada por parte de corporaciones federales y estatales, mientras personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) realiza las diligencias y peritajes correspondientes para integrar la carpeta de investigación que permita esclarecer el origen de los hechos violentos y dar con los responsables.