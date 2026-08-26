SITIAVW lleva a consulta propuesta de 10.04% a salarios en Volkswagen

Volkswagen de México elevó su propuesta de incremento global a 10.04 por ciento para los trabajadores de la planta Puebla, informó este miércoles 26 de agosto el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz, Similares y Conexos Volkswagen de México (SITIAVW), en medio de la negociación contractual que mantiene con la empresa.

La nueva oferta representa un avance respecto de la propuesta previa de 9 por ciento de incremento global en salario y prestaciones, rechazada anteriormente por la representación sindical.

A través de un comunicado fechado este 26 de agosto en Ciudad de México, la Comisión Revisora 2026 del SITIAVW informó que Volkswagen presentó la nueva propuesta y señaló que en las próximas horas dará a conocer a los trabajadores la distribución del 10.04 por ciento y los conceptos que integran el ofrecimiento.

Rechazan trabajadores del SITIAVW oferta de Volkswagen. Cuartoscuro/Mireya Novo

Volkswagen y SITIAVW mantienen la negociación

El sindicato precisó que, pese a la nueva propuesta de Volkswagen de México, las actividades en la planta Puebla continuarán con normalidad mientras avanza el proceso de revisión.

La organización sindical también prepara la convocatoria para que la oferta de la empresa sea sometida formalmente a consulta de los trabajadores.

La negociación ocurre después de que el SITIAVW rechazara el ofrecimiento inicial de 9 por ciento y redujera su demanda original a 11.63 por ciento de incremento global.

De esta manera, el 10.04 por ciento planteado ahora por Volkswagen queda entre la oferta inicial de la empresa y la última pretensión sindical, por lo que todavía no existe un acuerdo definitivo.

Este miércoles vence el emplazamiento a huelga

Uno de los puntos centrales de la negociación es el emplazamiento a huelga, cuyo vencimiento quedó establecido para este miércoles 26 de agosto a las 11:00 horas.

Sin embargo, la presentación de una nueva propuesta mantiene abierta la posibilidad de que el proceso avance hacia una consulta entre los trabajadores antes de determinar el siguiente paso.

El sindicato pidió a sus agremiados mantenerse atentos a los canales oficiales de comunicación y a los mensajes emitidos directamente por la Comisión Revisora 2026.

También llamó a evitar rumores y desinformación que puedan generar división entre los trabajadores.

Trabajadores deberán conocer cómo se distribuye el 10.04%

Aunque Volkswagen de México elevó su propuesta global a 10.04 por ciento, el porcentaje por sí mismo no define todavía el impacto específico que tendrá para cada trabajador.

El SITIAVW adelantó que informará cómo se distribuye la propuesta entre salario y prestaciones, antes de llevarla a consulta de la base trabajadora.

Por ello, el siguiente punto relevante de la negociación será conocer los conceptos que integran el ofrecimiento y la decisión que adopten los trabajadores de la planta Puebla.

“En estos momentos decisivos”, el sindicato llamó a mantener la unidad y cohesión para tomar una decisión colectiva sobre la propuesta presentada por Volkswagen.