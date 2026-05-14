Renuncia fiscal; lo investigan por omisiones sobre agentes de la CIA en Chihuahua

La titular de la Unidad Especializada para la Investigación de los hechos relacionados con el desmantelamiento del Narcolaboratorio en el municipio de Morelos, Wendy Chávez, inició un procedimiento administrativo por una posible omisión de parte del fiscal de Operaciones Estratégicas, de la Fiscalía General del Estado, Guillermo Arturo Zuany Portillo, lo que derivó en su renuncia.

Este funcionario ya fue citado a declarar por la FGR en torno a la presencia de los agentes de la CIA en Chihuahua.

La investigación de parte del Gobierno de Chihuahua encontró que el ahora exfiscal no habría informado a sus superiores de la presencia de los agentes de la CIA y sus actividades en el estado, algunas de las cuales las realizaban armados.

El martes, el gobierno de Chihuahua presentó avances en la investigación, donde se confirmó la presencia de cuatro extranjeros en la destrucción del narcolaboratorio.

Frente federal y vacíos de poder

La situación de Zuany Portillo se complica con el interés de las autoridades federales.

La FGR ya lo ha citado a declarar para esclarecer bajo qué marco legal operaban los agentes estadounidenses en Chihuahua.

Este movimiento se suma a una racha de bajas sensibles en la cúpula de seguridad del estado.

Apenas días antes, el Fiscal General César Jáuregui también dejó su puesto, aunque en su caso por motivos electorales, buscando la candidatura del PAN para la alcaldía de la capital.

Con estas renuncias, Chihuahua enfrenta una reconfiguración forzada en medio de una de las investigaciones más delicadas de los últimos años por la presunta injerencia extranjera en operativos antinarco.