Seguirá ambiente gélido a muy frío en el país por evento extremo en EU

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), informó que continuará el ambiente de gélido a muy frío con densos bancos de niebla sobre los estados de la Mesa del Norte y Mesa Central, incluido el valle de México, debido al aire ártico del evento extremo del fin de semana en Estados Unidos.

El SMN, además pronosticó evento de Norte de 60 a 70 kilómetros por hora con rachas de 90 a 110 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas); de 40 a 50 kilómetros por hora con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora en Veracruz.

De 30 a 40 kilómetros por hora con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en Quintana Roo; de 20 a 30 kilómetros por hora con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en Tamaulipas, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Viento de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora en el Golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Tlaxcala y Puebla.

Este fenómeno se da debido al aire ártico del evento extremo del fin de semana ocurrido en los Estados Unidos. Cuartoscuro

También oleaje de 4.0 a 5.0 metros de altura en el Golfo de Tehuantepec; de 3.0 a 4.0 metros de altura en las costas de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y de 2.0 a 3.0 metros de altura en la costa de Tamaulipas.

Durante la mañana se esperan temperaturas mínimas de -15 a -10 grados con heladas en zonas serranas de Chihuahua, Durango y Coahuila. De -10 a -5 grados con heladas en zonas altas de Baja California, Sonora, Nuevo León y Tamaulipas; de -5 a 0 grados con heladas en zonas serranas de Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Asimismo de 0 a 5 grados en zonas montañosas de Baja California Sur, Ciudad de México y Morelos. De igual forma, se prevén lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz

(Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca y Chiapas; fuertes en Veracruz (Papaloapan), Tabasco y Campeche; intervalos de chubascos en Puebla (Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Capital y Las Montañas) y Quintana Roo; lluvias aisladas (de 0.1 a 5 mm) en Estado de México, Guerrero y Yucatán.

fdm