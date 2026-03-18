Amenazan con “levantarla” en Nombre de Dios, otro caso de extorsión en Durango

Momentos de tensión vivió una menor de edad, quien recibió una llamada en la que la amenazaron con "levantarla" sino hacía lo que su interlocutor le mandaba, en hechos ocurridos en el municipio de Nombre de Dios, Durango.

Los hechos se registraron en la Avenida Fray Jerónimo de Mendoza cuando la afectada respondió una llamada que no identificó el número, se trataba de una extorsión telefónica.

Fue durante un recorrido de vigilancia cuando los uniformados que conforman el operativo dragón fueron abordados por la víctima quien solicitó el apoyo de inmediato.

Los oficiales confirmaron que la adolescente se encontraba en llamada con un presunto extorsionador.

De acuerdo con el testimonio recabado, el sujeto le ordenaba cerrar el establecimiento y esconderse, bajo amenazas de causar daños al negocio o incluso privarla de la libertad.

Los elementos pidieron a la menor interactuar con el extorsionador y se identificaron como autoridad por lo que el agresor colgó de inmediato, evitando que la situación pasara a mayores.

La menor fue resguardada de inmediato y se notificó a sus familiares, advirtiéndoles además sobre la posibilidad de recibir llamadas para exigir dinero mediante engaños.

Policías llevan a cabo el operativo dragón Foto: Especial

Hace unos días, otro intento de extorsión fue reportado vía telefónica a la Dirección Municipal de Seguridad Pública de Nombre de Dios, Durango.

Los oficiales se trasladaron al lugar donde se entrevistaron con una joven, quien informó que estaba recibiendo llamadas telefónicas en las que le exigían la cantidad de 15 mil pesos, asegurando que tenían secuestrada a su hermana.

Ante el escenario, los elementos de seguridad implementaron de inmediato un operativo de búsqueda para localizar a la menor, logrando encontrarla a un costado del frontón, sana y salva y sin presentar ningún tipo de daño.

JCS