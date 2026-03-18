Dan 25 años más de cárcel a sentenciado por asesinato de “El Mocos”

Un hombre que ya se encuentra en prisión sentenciado a 50 años por el homicidio del comediante Juan Gilberto Rodríguez Santana, alias "El Mocos" ahora recibió una segunda sentencia condenatoria de 25 años por el crimen de un joven, en Nuevo León.

La Fiscalía General de Justicia del estado informó del resultado de la audiencia de Yahir Israel "N" por el homicidio calificado de Jesús Uriel "N", en hechos ocurridos el 18 de enero de 2022 en la colonia San Bernabé, en Monterrey.

El sujeto fue sentenciado porque se comprobó su participación como autor material del crimen en contra de Jesús Uriel "N" a quien disparó cuando se encontraba en la vía pública en un área habitacional.

El ahora sentenciado acudió al sitio acompañado de un cómplice y le disparó al hombre a quien privó de la vida.

El acusado perpetró el ataque sin importarle la presencia de otras personas a las que puso en un riesgo inminente.

Además, de la sentencia de 25 años deberá pagar la reparación de daño por concepto de indemnización por muerte y gastos funerarios.

Yahir Israel "N" actualmente se encuentra internado en un penal estatal porque fue hallado responsable de la ejecución de "El Mocos", así como un empleado de éste de nombre Guillermo Misael "N".

Dicho crimen se registró el 16 de enero de 2022 al exterior de un restaurante ubicado en la avenida Luis Donaldo Colosio en la colonia Barrio San Carlos, en Monterrey.

Por estos mismos hechos, en enero de 2026, un juez llevó a juicio a Jorge Antonio "N" acusado de ser autor intelectual del doble crimen.

Estaba detenido por otro delito

Por JC Ponce

Según se informó Yahir Israel se encontraba detenido por otro delito cuando fue ligado al asesinato de Juan Gilberto Rodríguez Santana, comediante conocido como “El Mocos”, perpetrado afuera del negocio identificado como Dos Chiles Taquería, ubicado en la colonia Barrio San Carlos, en Monterrey.

En su momento, el detenido fue vinculado a proceso indagado por una doble ejecución.

Yahir Israel fue imputado por el delito de homicidio calificado, al ser el presunto asesino de “El Mocos” y otro hombre, quién acompañaba al comediante en la noche de la ejecución el 16 de enero, en Nuevo León.

¿Cómo murió El Mocos?

El 16 de enero del 2022, el comediante Juan Gilberto Rodríguez Santana, mejor conocido como “El Mocos”, fue ejecutado a balazos al salir de una taquería de la colonia Barrio San Carlos, en Monterrey, Nuevo León, por sujetos armados que bajaron de una camioneta.

El comediante terminó sobre el piso, a un costado de un vehículo tipo pick up, mientras que otra persona que lo acompañaba fue localizada sin vida dentro de la camioneta.

jcp