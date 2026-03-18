García Harfuch se reúne con director del FBI en Washington

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre una reunión con el director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Kash Patel, en Washington, como parte de la cooperación bilateral en materia de seguridad.

El encuentro se realizó en representación del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, con el objetivo de fortalecer el intercambio de información entre ambos países.

A través de un mensaje oficial, el funcionario señaló que la colaboración se basa en principios de reciprocidad, respeto a la soberanía y responsabilidad compartida.

Destacan intercambio de información y detenciones

De acuerdo con García Harfuch, la coordinación entre autoridades mexicanas y estadunidenses ha permitido la detención en territorio nacional de personas consideradas objetivos prioritarios por el FBI.

Indicó que, derivado de estos mecanismos de cooperación, también se ha logrado la captura de otros generadores de violencia que operan en México.

Cooperación en seguridad México-Estados Unidos

El titular de la SSPC reiteró que el trabajo conjunto con agencias de seguridad de Estados Unidos continuará como parte de la estrategia para reducir los niveles de violencia en el país.

Añadió que estas acciones se realizan en cumplimiento de la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, en el marco de la política de seguridad federal.

La colaboración entre ambos países incluye el intercambio de inteligencia, coordinación operativa y seguimiento a objetivos considerados de alto impacto.

Mantienen reuniones en EU

Esta es una de las reuniones que ha mantenido Omar García Harfuch durante una visita a Estados Unidos, en representación del gobierno de Claudia Sheinbaum y del Gabinete de Seguridad Federal.

El lunes, el funcionario federal se reunión con Terry Cole, director de la Administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés), para reforzar la cooperación bilateral en seguridad.

RLO