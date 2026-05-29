Monreal llama a jóvenes a convertirse en los nuevos liderazgos de México

Durante la inauguración del Parlamento Juvenil Coyoacán en la Cámara de Diputados, el presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, llamó a las nuevas generaciones a participar en la vida pública y convertirse en los nuevos liderazgos que requiere el país.

Ante jóvenes reunidos en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el legislador destacó la importancia de conocer el funcionamiento del Poder Legislativo y de fortalecer la cultura del debate, el diálogo y la construcción de acuerdos.

Monreal afirmó que el parlamento debe ser un ejemplo de deliberación democrática y reconoció que durante el reciente periodo extraordinario de sesiones se vivieron momentos de tensión derivados de largas jornadas de trabajo. Señaló que los legisladores aprobaron un paquete de reformas constitucionales tras más de 36 horas continuas de discusión.

El diputado sostuvo que la política no debe estar dominada por el enojo o la confrontación, sino orientarse a la búsqueda de beneficios para la sociedad. En ese sentido, exhortó a los participantes a prepararse, capacitarse y asumir responsabilidades en sus comunidades.

Durante su mensaje también defendió al diputado federal de Morena por Veracruz, Zenyazen Escobar García, luego de versiones difundidas en redes sociales sobre su comportamiento durante los debates legislativos. Monreal aseguró que el legislador no se encontraba bajo los efectos del alcohol y atribuyó los señalamientos al ambiente de confrontación política y al desgaste generado por las extensas sesiones de trabajo.

El coordinador morenista destacó además la necesidad de formar nuevos cuadros políticos y aseguró que México atraviesa una etapa de transformación que demanda una nueva generación de dirigentes.

Asimismo, expresó su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien calificó como una mandataria con capacidad, honestidad y visión de Estado. Consideró que su llegada al Poder Ejecutivo representa un hecho histórico al tratarse de la primera mujer en encabezar el gobierno federal.

Monreal informó que los participantes del Parlamento Juvenil realizarían recorridos por las instalaciones de la Cámara de Diputados y asistirían a actividades de capacitación, entre ellas ejercicios de oratoria y formación legislativa. También los invitó a participar en futuros seminarios y cursos relacionados con el trabajo parlamentario y la vida pública.

Al concluir su intervención, agradeció la presencia de los jóvenes y los animó a aprovechar la experiencia para conocer de cerca el funcionamiento de las instituciones democráticas del país.