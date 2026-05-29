Alcalde de Cajeme pedirá licencia para buscar candidatura de Morena a la gubernatura de Sonora

El presidente municipal de Cajeme, Javier Lamarque Cano, anunció que la próxima semana solicitará licencia al Cabildo, para separarse de la alcaldía hasta por tres meses, debido a que participará en el proceso interno de Morena por la candidatura al gobierno del estado de Sonora.

En la conferencia de prensa que semanalmente encabeza en Palacio del Ayuntamiento de Cajeme, el alcalde Javier Lamarque dijo que solicitará la licencia a partir del sábado 6 de junio.

“La razón es para participar, quiero contribuir en la continuidad de la cuarta transformación y por el bienestar, quiero construir bienestar para la gente de Sonora, para las y los sonorenses”, anunció Javier Lamarque.

El alcalde de Cajeme dijo que buscará ser designado por Morena como Coordinador Estatal de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, cargo para el que será nombrado o nombrada, quien obtenga la precandidatura al gobierno del estado.

Judith Armenta Cota, dirigente estatal de Morena en Sonora, ha comentado que el método de selección será una encuesta a la opinión pública en la que participarán un hombre y una mujer.

Además de Javier Lamarque, también participará la senadora de la República, Lorenia Valles Sampedro.

De acuerdo con una reforma aprobada por el Congreso del Estado, el próximo gobernador de Sonora, quien suceda en el cargo al mandatario Alfonso Durazo Montaño, lo hará por tres años, con el fin de empatar las elecciones locales con los comicios presidenciales de 2030.