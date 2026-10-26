Segob llama a transportistas a evitar bloqueos que afecten a la ciudadanía

La Secretaría de Gobernación (Segob) hizo un llamado a los integrantes de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) a evitar bloqueos carreteros que puedan afectar a la población y alterar las actividades económicas del país.

La dependencia advirtió que este tipo de movilizaciones impactan directamente a miles de familias que diariamente necesitan trasladarse a sus trabajos, escuelas y hogares, además de generar interrupciones en el transporte de mercancías y el abastecimiento de productos.

La Segob señaló que las afectaciones también alcanzan a las actividades comerciales e industriales, por lo que consideró necesario que las demandas del sector transportista sean atendidas mediante el diálogo y sin perjudicar a terceros.

“Las demandas de un sector no deben traducirse en afectaciones a la vida cotidiana de la población”, afirmó la dependencia.

En este sentido, la Secretaría de Gobernación aseguró que mantiene abiertos los canales de diálogo con los transportistas para escuchar y atender sus planteamientos, con el objetivo de encontrar soluciones sin generar afectaciones a la ciudadanía.

La dependencia reiteró su disposición para mantener la comunicación con el sector y avanzar en la atención de sus demandas por las vías institucionales.