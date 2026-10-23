Detienen en Zapopan a “Compa Mike 517”, presunto operador del Cártel de Sinaloa

Un operativo por tierra y aire permitió la detención de “Compa Mike 517”, señalado como presunto operador del Cártel de Sinaloa y buscado en Estados Unidos.

Miguel Casillas, ciudadano estadounidense de 36 años, es requerido por homicidio, intento de homicidio y delitos federales contra la salud. De acuerdo con las autoridades, tenía una orden de aprehensión emitida en junio pasado en San Diego, California.

La captura fue encabezada por la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, con labores de inteligencia y apoyo de drones, en coordinación con el Servicio de Marshals de Estados Unidos. Posteriormente, fue ubicado en el cruce de avenida Central Guillermo González Camarena y Urbano San Román Gómez, en la colonia Residencial Poniente, en Zapopan.

Tras corroborar su identidad, fue detenido y trasladado al Instituto Nacional de Migración (INM) para su canalización ante las autoridades estadounidenses.

El apodo “Compa Mike 517” se relaciona con narcocorridos, entre ellos Huevos con Chorizo. Otro tema interpretado por Grupo Otro Nivel incluye la frase: “Las trocas mi hobby y me entretengo”.

Con esta captura, suman 20 objetivos buscados por agencias estadounidenses detenidos en Jalisco.