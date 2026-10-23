Transportistas convocan a paro nacional indefinido a partir del próximo lunes

Organizaciones del autotransporte de carga en México convocaron a un paro nacional para el lunes 26 de octubre, a partir de las 8:00 horas, en protesta por la inseguridad en carreteras, las presuntas extorsiones de autoridades y los cambios a los estímulos fiscales contemplados en el Paquete Económico 2027.

La movilización es impulsada por agrupaciones como la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC), la Federación Mexicana de Transportistas (FEMATRAC) y la Organización Integradora de Derechos Convencionales (INDECO), entre otras.

Los representantes del sector advirtieron que el incremento de los costos operativos, los robos y los riesgos que enfrentan los operadores en las carreteras afectan la actividad y la competitividad de las empresas.

Entre las demandas destacan las garantías de seguridad para los operadores, medidas efectivas contra los robos y asaltos en carreteras, y acciones para frenar los presuntos abusos y las extorsiones atribuidas a algunas autoridades.

De acuerdo con los convocantes, la estrategia no prevé el cierre total de autopistas o carreteras federales. En su lugar, se contempla estacionar las unidades de carga en el carril de extrema derecha en puntos estratégicos de conectividad logística y accesos a zonas metropolitanas para visibilizar sus reclamos.

La logística definitiva y el mapa de afectaciones se definirán en el transcurso de este viernes 23 de octubre durante reuniones programadas en Culiacán, Sinaloa, y la Ciudad de México, por lo que el alcance final de la protesta dependerá de los acuerdos de las próximas horas.