Veracruz en jaque por inseguridad carretera: transportistas reportan 86 robos y 7 desaparecidos

La Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas (AMOTAC) en Veracruz advirtió que la inseguridad carretera alcanzó niveles “insostenibles” y exhibe falta de garantías por parte de las autoridades para condiciones mínimas de operación al transporte, sector que sostiene la cadena logística nacional.

En lo que va del año, la delegación estatal documenta 86 robos, 7 conductores desaparecidos, al menos 6 secuestros y 11 asaltos en solo 15 días en el tramo Veracruz–Perote.

Joaquín Gómez Fernández, delegado estatal y asesor nacional de AMOTAC, confirmó que no hubo acuerdos ni avances en las negociaciones previstas con autoridades estatales, pese a que este miércoles estaba programado un paro carretero.

El bloqueo no se ejecutó, pero la organización mantiene reuniones con autoridades de Política Regional y Transporte Público, del Gobierno de Veracruz, por temas que —aseguran— llevan meses sin resolverse.

Joaquín Gómez Fernández, delegado estatal y asesor nacional de AMOTAC, confirmó que no hubo acuerdos ni avances en las negociaciones previstas con autoridades estatales. Especial

Gómez detalló que los operadores enfrentan asesinatos, robos, secuestros, desaparición de unidades y extorsiones, además de operativos irregulares como el “radar sin radar” en el tramo Xalapa–Coatepec, donde se aplican infracciones sin sustento técnico.

En materia de denuncias, acusó que las fiscalías no proceden ni siquiera en casos reiterados contra grúas, pese a que Tránsito habría prometido retirar concesiones cuando existieran tres denuncias acumuladas. “No ha sido así”, dijo.

La organización calcula pérdidas económicas superiores a los 100 millones de pesos, aunque sin una cifra exacta. En Veracruz, AMOTAC agrupa a más de 30 mil transportistas de carga, pasaje, turismo y camionetas.

El delegado sostuvo que “todo el estado está igual”, aunque reconoció que la zona de Maltrata y los límites con Puebla presentan un repunte mayor de robos, secuestros y homicidios.