Cuatro días después de su desaparición, encuentran sin vida a Ariana Scarleth

La menor de 12 años de edad Ariana Scarleth fue encontrada sin vida, su cuerpo se encontró entre matorrales tras haber desaparecido luego acompañar a su abuelita Miriam Cruz Alpuche, de 55 años de edad, a la parcela para atender a un becerro recién nacido.

La menor había desaparecido desde el 19 de octubre, mientras que su abuela fue encontrada sin vida el 21 de octubre; este viernes a temprana hora su cuerpo fue hallado entre matorrales, en la Ribera Tachical, municipio de Ostuacán, Chiapas.

Autoridades estatales, ayudadas por los caninos rastreadores Nazca y Tornado, drones y un helicóptero, así como comuneros del lugar, realizaron la búsqueda y fue como pudieron dar con la menor.

Foto: Especial

La muerte de la adolescente causó indignación entre grupo feministas, quienes exigieron justicia para esclarecer la muerte.

Dijeron que el cuerpo de la menor estaba a unos metros del lugar donde fue encontrada su abuela, sin que se dijera si tenía huellas de violencia.

Hasta el momento, la Fiscalía de Chiapas no ha informado sobre personas detenidas ni ha establecido públicamente las circunstancias exactas de la muerte de Ariana y su abuela, por lo que la investigación permanece abierta para esclarecer lo ocurrido.

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El caso ha generado consternación entre habitantes de Ostuacán y comunidades cercanas, mientras familiares y habitantes de la región esperan que las autoridades esclarezcan los hechos y se haga justicia.

La agrupación feminista 50más 1 exigió una investigación exhaustiva para esclarecer el feminicidio de Miriam y su nieta Ariana Scarleth.