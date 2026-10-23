Mujer muere atropellada al intentar cruzar la carretera México-Tuxpan

Una mujer perdió la vida luego de ser atropellada cuando intentaba cruzar la carretera federal México-Tuxpan, a la altura del acceso a Tepalcingo, en el municipio de Tulancingo, Hidalgo.

De acuerdo con las autoridades, la víctima buscaba llegar al otro lado de la vialidad para abordar una unidad del transporte público cuando fue impactada por un automóvil que transitaba por la zona.

En un video de una cámara de seguridad se registró el incidente, en las imágenes de observa que el vehículo involucrado circulaba a exceso de velocidad, aunque las circunstancias exactas del accidente deberán ser determinadas por las autoridades correspondientes.

Tras el impacto, la mujer quedó tendida sobre la carretera y perdió la vida en el lugar, sin que pudiera recibir atención médica que le salvara la vida.

El conductor involucrado presuntamente no se detuvo para auxiliar a la víctima y continuó su camino, por lo que su localización será fundamental para el esclarecimiento de los hechos y poder deslindar responsabilidades.

A la zona acudieron paramédicos que confirmaron el deceso de la mujer, por lo que se dio intervención a personal ministerial de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo para el inicio de las indagatorias y el levantamiento del cuerpo.

Se espera que las autoridades realicen las investigaciones correspondientes para establecer cómo ocurrió el atropellamiento e identificar al automovilista involucrado.