Sentencian a 35 años de prisión a hombre que atropelló y mató a otro en Querétaro

Un hombre identificado como César N fue sentenciado a 35 años de prisión tras ser encontrado culpable del delito de homicidio calificado por hechos ocurridos en la comunidad de Mompaní, en el municipio de Querétaro.

De acuerdo con lo acreditado durante el proceso judicial, el 13 de noviembre de 2024 la víctima sostuvo una discusión con el ahora sentenciado. Posteriormente, César N utilizó una camioneta para embestir al hombre, provocándole lesiones que derivaron en su fallecimiento.

Tras la agresión, las autoridades ministeriales iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido y reunir los elementos de prueba que permitieran establecer la responsabilidad del imputado.

Durante el juicio, la representación social presentó diversas evidencias que fueron valoradas por la autoridad judicial, la cual emitió un fallo condenatorio en contra del acusado por el delito de homicidio calificado.

Además de la pena privativa de libertad, el juez impuso al sentenciado una sanción económica equivalente a 625 días multa. También ordenó la reparación integral del daño, que contempla el pago de una indemnización por la muerte de la víctima, los gastos funerarios y una compensación por daño moral para los familiares afectados.

Como parte de la resolución, se determinó además la suspensión de los derechos civiles y políticos del responsable, así como una amonestación privada.