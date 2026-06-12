AFAMELA y COFEPRIS abren diálogo para agilizar procesos regulatorios y fortalecer el autocuidado de la salud

En un contexto en el que México busca fortalecer su capacidad productiva y garantizar un acceso más oportuno a medicamentos, representantes de la Asociación de Fabricantes de Medicamentos de Libre Acceso (AFAMELA) sostuvieron una reunión de trabajo con autoridades de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) para abordar temas relacionados con la optimización regulatoria y el impulso al autocuidado de la salud.

El encuentro fue encabezado por el Comisionado Federal de COFEPRIS, Dr. Víctor Hugo Borja Aburto, y contó con la participación de la Comisionada de Fomento Sanitario, Dra. Giota Panopoulou, así como del Comisionado de Autorización Sanitaria, Dr. Rodrigo Bazúa Lobato. Por parte de AFAMELA asistieron miembros del consejo directivo de la asociación, encabezados por su director ejecutivo, el Dr. Fernando Fon.

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Durante la reunión se analizaron oportunidades para la mejora continua de los procesos regulatorios aplicables a medicamentos de libre acceso, un segmento que representa la primera línea de atención para millones de mexicanos y que desempeña un papel cada vez más relevante en las estrategias de prevención y autocuidado.

La conversación se produce en un momento en el que las autoridades sanitarias han puesto sobre la mesa la necesidad de modernizar trámites, fortalecer la vigilancia sanitaria y facilitar el acceso a productos seguros, eficaces y de calidad. En este sentido, la optimización de requisitos regulatorios se perfila como una herramienta clave para reducir cargas administrativas, sin comprometer los estándares de seguridad y protección de la salud pública.

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Otro de los ejes centrales del encuentro fue el fortalecimiento del autocuidado de la salud, una estrategia que organismos internacionales han identificado como fundamental para prevenir enfermedades, mejorar la calidad de vida de la población y contribuir a la sostenibilidad de los sistemas sanitarios. Los medicamentos de libre acceso, acompañados de información adecuada y de una regulación robusta, constituyen uno de los principales instrumentos para avanzar en este objetivo.

La reunión también permitió refrendar la disposición de la autoridad sanitaria y de la industria para mantener canales permanentes de diálogo técnico. En un entorno donde la innovación regulatoria y la eficiencia institucional son factores determinantes para la competitividad del sector farmacéutico, la colaboración entre regulador e industria se perfila como un elemento indispensable para ampliar el acceso a soluciones de salud y generar beneficios tangibles para la población mexicana.