Pemex descarta presencia de hidrocarburos en el Río Pánuco tras análisis de muestras

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que los análisis realizados tras la detección de una mancha oscura en la margen del Río Pánuco, en Ciudad Madero, determinaron que no existe presencia de hidrocarburo en fase libre en la zona.

La empresa productiva del Estado explicó que el hallazgo fue reportado el miércoles en un área cercana a diversas instalaciones de Pemex, por lo que de manera inmediata se activaron protocolos de revisión a cargo de personal operativo, de seguridad y ambiental.

Como parte de las acciones de inspección, se realizaron recorridos terrestres y marítimos, además de la toma de muestras de agua en distintos puntos del río para evaluar las condiciones del sitio.

De acuerdo con los resultados obtenidos este jueves, los estudios descartaron la presencia de hidrocarburos. Asimismo, en coordinación con el Departamento de Ecología de la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) Tampico y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), se efectuaron nuevas revisiones sin identificar rastros de contaminación por hidrocarburos en la margen del Río Pánuco.

No obstante, Pemex señaló que continuará con las investigaciones para determinar el origen de la coloración observada en el agua, para lo cual mantiene el apoyo de personal especializado, el uso de barreras marinas y el monitoreo permanente de las condiciones operativas y de seguridad en sus instalaciones.

La petrolera reafirmó su compromiso con la atención oportuna de incidentes, la protección del medio ambiente y la seguridad de la población.