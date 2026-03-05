Sedatu construirá 800 canchas y rehabilitará 400 más como parte del "Mundial Social"

En la víspera del Mundial FIFA 2026, la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Elena Vega Rangel, brindó detalles sobre el proyecto de construcción y rehabilitación de espacios deportivos.

En este contexto, se mencionó que dicha acción se llevará a cabo en coordinación con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) y con los institutos del deporte de los estados para identificar los espacios donde se construirán o rehabilitarán las canchas.

Lo anterior se dio a conocer en el marco de la conferencia mañanera de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, donde se detalló que están contempladas la construcción de 800 y la rehabilitación de 400 canchas, esto como parte del denominado Mundial Social.

El proyecto busca aprovechar el impulso del Mundial de 2026 para fortalecer el tejido social a través del deporte. Cuartoscuro

Aunado a lo anterior se especificó que los espacios deportivos estarán enfocados principalmente al fútbol en sus diversas modalidades:

689 canchas de fútbol cinco.

82 de fútbol siete.

29 de fútbol once.

De acuerdo con el reporte oficial, 265 canchas ya se encuentran en construcción en 23 entidades y 114 municipios, mientras que en las próximas semanas comenzará la obra en el resto de los estados para completar la meta nacional.

El proyecto busca aprovechar el impulso del Mundial de 2026 para fortalecer el tejido social a través del deporte, generando espacios públicos que promuevan la convivencia comunitaria y la práctica deportiva en todo el país.

Por último, la funcionaria explicó que el programa fue diseñado para que las obras puedan terminarse rápidamente, ya que los predios fueron previamente revisados para garantizar que contarán con condiciones legales y técnicas adecuadas para la construcción.

fdm