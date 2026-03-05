Letra "C" repite hoy para el cobro de la Pensión del Bienestar

Si tu apellido inicia con la letra C y no cobraste ayer tu Pensión del Bienestar, no te preocupes, este jueves 5 de marzo podrás hacerlo ya sea por cajero automático o directamente en las ventanillas de los Bancos del Bienestar.

Cabe mencionar que la institución bancaria del Bienestar cuenta con más de 3 mil sucursales a nivel nacional, distribuidas en los 32 estados, desde zonas costeras hasta la sierra. Para ubicar la más cercana a tu domicilio, se puede consultar el sitio: ubicatubancodelbienestar.bienestar.gob.mx

De esta forma, adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres bienestar y madres trabajadoras deberán estar pendientes del depósito bancario que el gobierno de México, por medio de la Secretaría del Bienestar hará a sus cuentas.

Este pago se convierte en el segundo del presente 2026, correspondiente al bimestre marzo-abril, donde cuatro sectores de la población podrán acceder a los recursos, los cuales como tal son ya un derecho constitucional.

La dispersión de fondos se realiza de manera escalonada, conforme se marca en el calendario publicado por la dependencia federal:

MIÉRCOLES 4 y JUEVES 5 de marzo, letra C

MIÉRCOLES 4 y JUEVES 5 de marzo, letra C VIERNES 6 de marzo, letras D, E, F

LUNES 9 y MARTES 10 de marzo, letra G

MIÉRCOLES 11 de marzo, letras H, I, J, K

JUEVES 12 de marzo, letra L

VIERNES 13 y MARTES 17 de marzo, letra M

MIÉRCOLES 18 de marzo, letras N, Ñ, O

JUEVES 19 de marzo, letras P, Q

VIERNES 20 y LUNES 23 de marzo, letra R

MARTES 24 de marzo, letra S

MIÉRCOLES 25 de marzo, letras T, U, V

JUEVES 26 de marzo, letras W, X, Y, Z

Para consultar la fecha exacta de su depósito, los beneficiarios pueden lo pueden hacer en la página oficial de la dependencia: gob.mx/bienestar . Sobre los montos que estarán recibiendo las personas, estos varían según sea el programa social al que estén inscritos:

Pensión Adulto Mayor recibirán 6 mil 400 pesos.

Pensión Adulto Mayor recibirán 6 mil 400 pesos. Personas con Discapacidad, 3 mil 300 pesos.

Mujeres con Bienestar un monto de 3 mil 100 pesos.

Madres Trabajadoras obtendrán mil 650 pesos.

Es necesario precisar que este periodo de pagos inició el pasado lunes 2 de marzo y estará activo hasta el jueves 26 del mismo mes; adicionalmente se informó que el Programa Sembrando Vida realizará la dispersión del pago del jornal a 420 mil sembradores el próximo 10 de marzo.

fdm