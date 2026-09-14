Cártel del Golfo: sentencian a tres integrantes por secuestro de una mujer

Tres integrantes de una célula del Cártel del Golfo (CDG) fueron sentenciados a más de 50 años de prisión cada uno por su responsabilidad en el secuestro de una mujer, cometido en Hidalgo, Tamaulipas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con la información emitida por la FGR, delegación Tamaulipas, el Ministerio Público de la Federación presentó las pruebas necesarias para acreditar la responsabilidad de Gloria “N”, Marco “N” y Jesús “N” en los delitos de secuestro agravado y portación de arma de fuego.

La sentencia establece 50 años de prisión por secuestro y dos años por el delito de portación de arma de fuego.

Además, se les condenó a la reparación integral del daño, que se ajustará en la etapa de ejecución de la pena.

Según la información recabada, la célula criminal secuestró a una mujer el 25 de agosto de 2024 y exigió medio millón de pesos por su rescate.

En un operativo realizado por la Guardia Estatal, la víctima fue localizada el 2 de septiembre de ese mismo año en el ejido San Francisco, en el municipio de Hidalgo, Tamaulipas. En la acción también se aseguraron indicios.

Se supo además que formaban parte de una célula del CDG que opera en esa zona.

Posteriormente, los detenidos fueron presentados ante el Ministerio Público, que los envió ante el tribunal para recibir la sentencia mencionada.