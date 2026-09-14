A través del CVOED, traslada IMSS en ambulancia aérea a menor de Campeche a Puebla para brindar atención especializada

Con éxito, el Instituto Mexicano del Seguro Social en Campeche realizó este domingo el traslado en ambulancia aérea de una paciente pediátrica de 8 años quien requiere atención médica de alta especialidad.

El envío se logró en coordinación con el Centro Virtual de Operaciones en Emergencias y desastres (CVOED) que opera las 24 horas y mantiene coordinación permanente con todas las representaciones en el país.

La menor ingresó el pasado 9 de septiembre al Hospital General de Zona (HGZ) No. 1 “Dr. Abraham Azar Farah”, donde recibió atención multidisciplinaria. A las 15:30 horas del 13 de septiembre, fue trasladada al Hospital General Regional (HGR) No. 36 “Carmen Serdán Alatriste”, en Puebla, para continuar su atención médica.

La paciente arribó junto con su madre a la ciudad de Puebla a las 17:45 acompañada en todo momento por personal médico del Seguro Social.

Con estas acciones, el IMSS fortalece la atención médica especializada, integral y oportuna sin importar en qué punto del territorio nacional se encuentre el paciente.