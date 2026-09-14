Marco Antonio pasará 46 años en prisión por secuestrar y asesinar a una niña en Nuevo León

Un hombre recibió 46 años de prisión por secuestrar y matar a una menor de edad en julio de 2024 en el municipio de Cerralvo, Nuevo León.

El ahora sentenciado, Marco Antonio, se encuentra recluido en un Centro de Reinserción Social Estatal, de acuerdo a ABC Noticias.

Su sentencia ocurre tras el desahogo de pruebas durante el Juicio Oral Penal, donde el juez emitió el fallo que sanciona al acusado por el delito de feminicidio.

En 2024, el acusado circulaba a bordo de un vehículo de color blanco por calles del Centro de Cerralvo, Nuevo León, cuando observó a la víctima, identificada como Daniela, de entonces 11 años de edad.

Marco Antonio obligó a la niña a subir al auto y la privó de su libertad.

Posteriormente, la atacó sexualmente, la golpeó y le provocó lesiones con un cuchillo que le causaron la muerte.

Luego llevó su cuerpo al Ejido Carrizalejo en Agualeguas, Nuevo León, donde lo abandonó.

La niña fue reportada como desaparecida el 18 de julio y, un día después, fue encontrada sin vida.

Tras darse a conocer la noticia, un familiar de Daniela informó que, el día de los hechos, la niña salió de su casa para encontrarse con su mamá, quien venía del trabajo.