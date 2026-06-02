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Sectores mexicanos respaldan ampliar el T-MEC por otros 16 años

La posición de México es de extender el tratado por 16 años más y buscar acuerdos que beneficien, en respeto mutuo, y en consenso a las tres naciones”, señaló Marcelo Ebrard, secretario de economía,

Por: Miriam Paredes

El secretario de Economía Marcelo Ebrard
El informe fue presentado por el secretario de Economía Marcelo Ebrard, quien explicó que 30 sectores económicos fueron consultados en los 32 estados del país.Karina Tejeda

México solicitó formalmente a Estados Unidos y Canadá extender el T-MEC por 16 años más a modo de continuar con el crecimiento económico de América del Norte y dar certidumbre a los inversionistas.

“A casi seis años de la entrada en vigor del T-MEC, México reafirma su compromiso con la prosperidad compartida de América del Norte. Sin embargo, continuar este crecimiento económico sólo se dará dando certidumbre a los inversionistas que buscan nuestra fortaleza de mercado. Por ende, la posición de México es de extender el tratado por 16 años más y buscar acuerdos que beneficien, en respeto mutuo, y en consenso a las tres naciones”, señaló Marcelo Ebrard, secretario de economía, en una carta enviada a sus homólogos de Estados Unidos y Canadá. 

En el documento dirigido a Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos y Dominic LeBlanc, presidente del Consejo Privado del Rey para Canadá y ministro responsable del Comercio entre Canadá y Estados Unidos, Asuntos Intergubernamentales, Comercio Interior y Economía Única Canadiense; Ebrard expresó que como parte de las consultas públicas que se realizaron para recabar comentarios sobre la operación, funcionamiento y cumplimento del T-MEC, los diferentes sectores mexicanos mostraron una percepción positiva sobre el acuerdo y se inclinaron por su extensión.

“Las consultas reflejaron una percepción positiva sobre el Tratado como un instrumento que propicia la estabilidad económica, otorga certeza jurídica y es un motor para la atracción de inversión extranjera directa; al tiempo que las aportaciones coinciden en subrayar la importancia de mantener y preservar este acuerdo-pilar de la integración económica de América del Norte, así como de continuar fortaleciendo las cadenas de producción regionales y la cooperación trilateral en varios ámbitos. Los sectores consultados manifestaron su apoyo a la extensión del Tratado y reconocieron las ventajas del mismo”.

El titular de la Secretaría de Economía agregó que los sectores mexicanos abogaron por la preservación del libre comercio y la eliminación de los aranceles contenidos en la Sección 232 y otras medidas no arancelarias. “México reitera la importancia de avanzar en los temas de interés para nuestra nación. El país ha presentado recientemente dos propuestas adicionales de trabajo conjunto orientadas a fortalecer la integración económica regional y reducir las dependencia de Asia en sectores estratégicos, incluidas aquellas relacionadas con las medidas 232 de acero y aluminio, aún pendientes de respuesta”. 

Se suma

Por su parte, Canadá hizo lo propio al solicitar la extensión por otros 16 años, del Tratado con Estados Unidos y México. De igual forma en una carta dirigida a Greer y Ebrard, Le Blanc, afirmó que Canadá recomienda la renovación del T-MEC antes del 1 de julio.

“El acuerdo es sumamente beneficioso para cada uno de nuestros países y para la economía integrada de América del Norte", escribió LeBlanc. 

Sin embargo, añadió que Canadá reconoce que los demás países pueden exigir cambios y afirmó que en el caso de su país será esencial negociar los aranceles impuestos por el presidente Trump a los automóviles, el aluminio y la madera.

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