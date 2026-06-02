Sectores mexicanos respaldan ampliar el T-MEC por otros 16 años

México solicitó formalmente a Estados Unidos y Canadá extender el T-MEC por 16 años más a modo de continuar con el crecimiento económico de América del Norte y dar certidumbre a los inversionistas.

“A casi seis años de la entrada en vigor del T-MEC, México reafirma su compromiso con la prosperidad compartida de América del Norte. Sin embargo, continuar este crecimiento económico sólo se dará dando certidumbre a los inversionistas que buscan nuestra fortaleza de mercado. Por ende, la posición de México es de extender el tratado por 16 años más y buscar acuerdos que beneficien, en respeto mutuo, y en consenso a las tres naciones”, señaló Marcelo Ebrard, secretario de economía, en una carta enviada a sus homólogos de Estados Unidos y Canadá.

En el documento dirigido a Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos y Dominic LeBlanc, presidente del Consejo Privado del Rey para Canadá y ministro responsable del Comercio entre Canadá y Estados Unidos, Asuntos Intergubernamentales, Comercio Interior y Economía Única Canadiense; Ebrard expresó que como parte de las consultas públicas que se realizaron para recabar comentarios sobre la operación, funcionamiento y cumplimento del T-MEC, los diferentes sectores mexicanos mostraron una percepción positiva sobre el acuerdo y se inclinaron por su extensión.

“Las consultas reflejaron una percepción positiva sobre el Tratado como un instrumento que propicia la estabilidad económica, otorga certeza jurídica y es un motor para la atracción de inversión extranjera directa; al tiempo que las aportaciones coinciden en subrayar la importancia de mantener y preservar este acuerdo-pilar de la integración económica de América del Norte, así como de continuar fortaleciendo las cadenas de producción regionales y la cooperación trilateral en varios ámbitos. Los sectores consultados manifestaron su apoyo a la extensión del Tratado y reconocieron las ventajas del mismo”.

El titular de la Secretaría de Economía agregó que los sectores mexicanos abogaron por la preservación del libre comercio y la eliminación de los aranceles contenidos en la Sección 232 y otras medidas no arancelarias. “México reitera la importancia de avanzar en los temas de interés para nuestra nación. El país ha presentado recientemente dos propuestas adicionales de trabajo conjunto orientadas a fortalecer la integración económica regional y reducir las dependencia de Asia en sectores estratégicos, incluidas aquellas relacionadas con las medidas 232 de acero y aluminio, aún pendientes de respuesta”.

Se suma

Por su parte, Canadá hizo lo propio al solicitar la extensión por otros 16 años, del Tratado con Estados Unidos y México. De igual forma en una carta dirigida a Greer y Ebrard, Le Blanc, afirmó que Canadá recomienda la renovación del T-MEC antes del 1 de julio.

“El acuerdo es sumamente beneficioso para cada uno de nuestros países y para la economía integrada de América del Norte", escribió LeBlanc.

Sin embargo, añadió que Canadá reconoce que los demás países pueden exigir cambios y afirmó que en el caso de su país será esencial negociar los aranceles impuestos por el presidente Trump a los automóviles, el aluminio y la madera.