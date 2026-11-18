Tras el retiro del reconocimiento internacional de México como país libre de transmisión autóctona del sarampión, la Secretaría de Salud descartó que exista una emergencia sanitaria o un incremento descontrolado de contagios y reportó que actualmente hay 14 casos activos en el país, 12 de ellos concentrados en Chiapas.

En una tarjeta informativa difundida este miércoles, la dependencia aseguró que la estrategia nacional de atención al sarampión ha permitido aplicar 40.9 millones de vacunas entre 2025 y 2026, con lo que se alcanzó una cobertura poblacional de 90 por ciento.

De acuerdo con Salud, 12 entidades federativas acumulan tres meses o más sin registrar casos, mientras que en los estados donde persiste la transmisión se pondrá en marcha un Plan de Respuesta Rápida de 90 días, dividido en dos fases.

La primera contempla cercos vacunales y búsqueda activa de casos casa por casa en las entidades donde continúan los contagios. En aquellas que no presentan transmisión, se mantendrá una vigilancia epidemiológica estrecha para evitar nuevos brotes.

La dependencia informó que México dispone de casi 11 millones de dosis gratuitas: 3.5 millones de vacunas triple viral, destinadas a niñas y niños de seis meses a nueve años, y más de siete millones de vacunas doble viral para adolescentes y adultos de 10 a 49 años.

Las dosis están disponibles en más de 21 mil puestos de vacunación en el país. La estrategia prioriza a menores desde los seis meses de edad, personas de 10 a 49 años que no tengan completo su esquema de vacunación, así como personal de salud, educativo y grupos en situación de vulnerabilidad.

La Secretaría de Salud fijó como meta interrumpir la transmisión y lograr el cierre del brote durante 2027. Para recuperar el reconocimiento internacional, México deberá documentar posteriormente al menos 12 meses consecutivos sin transmisión autóctona y presentar ante la Organización Panamericana de la Salud (OPS) evidencia epidemiológica, de laboratorio, vacunación y vigilancia.

El retiro del reconocimiento ocurre en un contexto de transmisión sostenida del virus. Hasta el 13 de noviembre, las Américas acumulaban 58 mil 213 casos confirmados y 82 defunciones por sarampión, frente a los 12 mil 596 contagios registrados en el mismo periodo de 2025.

La nueva estrategia sanitaria busca contener los contagios que persisten en el territorio nacional y cerrar las brechas de vacunación para evitar que continúe la transmisión del virus.