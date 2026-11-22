El accidente movilizó a cuerpos de emergencia de Puebla y Tlaxcala, quienes acudieron al sitio para auxiliar a los pasajeros. Entre las corporaciones que participaron se encuentran paramédicos de la Cruz Roja Huamantla, personal del Centro Regulador de Urgencias Médicas de Tlaxcala (CRUMT), así como elementos de Protección Civil de Cuapiaxtla e Ixtenco.

Por parte de Puebla, también se desplegaron unidades del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA), además de personal de los municipios de Libres, Tepeyahualco, San José Chiapa y elementos de la Cruz Roja.

Algunos de los pasajeros lesionados fueron trasladados a hospitales para recibir atención médica especializada. Entre las personas atendidas se encuentran Francisco de Jesús N., de 41 años, originario de Tacopan, Atempan, y José Marcelino N., de 70 años, vecino de Chignautla, Puebla.

También recibieron atención Eliazar N., de 40 años, así como dos menores de edad procedentes de Chimalhuacán, Estado de México.

La persona que presentó las lesiones de mayor gravedad fue María José N., de 24 años, quien sufrió una fractura expuesta en la pierna izquierda, a la altura de la tibia y el peroné, por lo que fue trasladada de urgencia a un hospital cercano.

En tanto, elementos de la Guardia Nacional realizaron labores de abanderamiento y resguardo de la zona. La circulación vehicular se vio afectada durante varias horas, mientras se llevaban a cabo las labores de atención y el retiro del autobús siniestrado.