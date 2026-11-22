La Cancillería mexicana investiga el caso de dos mexicanos que fueron detenidos este sábado por la mañana en el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma por parte de agentes federales de inmigración, hecho que por el momento y la forma en que ocurrió ha causado indignación entre los pasajeros y autoridades del estado.

Se trata del connacional Ricardo Larrondo Mendoza, a quien personas de civil que no se identificaron en ese momento —aunque más tarde se confirmó que eran agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)— lo detuvieron en el pasillo de embarque de un vuelo de Alaska Airlines rumbo a Los Ángeles y lo sacaron por una escalerilla de emergencia, acusándolo de que tenía vencida su visa de turista.

Instantes después, su hija, Sofía Larrondo Hernández Mejía, residente de Mountlake Terrace, fue asegurada por supuestamente haberles arrojado café caliente durante el operativo, que fue grabado por pasajeros del vuelo, quienes recriminaron el actuar de los agentes federales. Sofía, a quien en los videos se le escucha decir que cuentan “con permiso de trabajo”, estaba acompañada por su esposo, de quien aún no se sabe si también fue sometido.

El gobernador de Washington, Bob Ferguson, condenó la forma en que siguen operando los agentes de ICE, ahora en los aeropuertos, y por eso hizo un llamado a los administradores de estas terminales aéreas.

“ICE está completamente fuera de control. Y hoy nos encontramos con aún más pruebas de ello. El video es aterrador y escalofriante. Muestra a agentes —que no se identificaron— arrastrando a gritos a personas que estaban a punto de abordar un vuelo. No hay justificación alguna para tal brutalidad.

“He hablado con representantes de varias aerolíneas. Les he dejado muy clara mi postura: deben exigir que ICE abandone nuestros aeropuertos. Así es. Y voy a trasladar esta misma petición a todas las demás aerolíneas que operan en ese aeropuerto”.

Por su parte, ICE explicó en un comunicado que sus oficiales llevaron a cabo una operación de cumplimiento de la ley dirigida a arrestar a Ricardo Larrondo Mendoza, un extranjero ilegal de México que se quedó en el país más allá del plazo de su visa, en violación de las leyes de inmigración.

“Durante el arresto, otros viajeros comenzaron a obstaculizar y agredir a nuestros agentes del orden, lo que constituye un delito federal y un delito grave. Un pasajero arrojó café caliente sobre los agentes. Otros pasajeros comenzaron a obstaculizar a los agentes federales”.

Señaló que, en el caso de la hija de este mexicano de la tercera edad, Sofía Hernández Mejía, se trata de una mexicana en situación ilegal “que se quedó en el país más allá del plazo de su visa”, pese a que ella misma dijo ser residente en esa entidad.

“Se le imputarán cargos por agredir a un agente federal. Agredir y obstaculizar a los agentes del orden es un delito y un delito grave”, advirtió.

El ICE recordó que el secretario de Seguridad Interior, Markwayne Mullin, ha sido claro: cualquier persona que agreda u obstaculice a los agentes del orden será procesada con todo el rigor de la ley.

Finalmente, apuntó que como corporación enfrentan un aumento de más del mil 600 por ciento en las agresiones, del tres mil 300 por ciento en los ataques con vehículos y del 8 mil por ciento en las amenazas de muerte contra ellos.