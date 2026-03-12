Secretaría de las Mujeres sumará 323 Centros Libre este año y llegará a más de mil

La titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora anunció desde Palacio Nacional el incremento presupuestal del 48.6 por ciento durante 2026 para la creación de más Centros Libre en todo el territorio Nacional.

La secretaria, informó que el presupuesto antes señalado impulsará el desarrollo de estos sitios que son espacios para la convivencia de mujeres, la realización de actividades culturales, talleres y en donde también se otorga asesoría jurídica y psicológica.

Aunado a lo anterior, Hernández Mora resaltó la importancia de estos espacios, pues en sí mismo estos centros representan la primera política pública en México destinada a las mujeres en coordinación con los tres niveles de gobierno.

Son centros de atención integral, donde se promueven los derechos de las mujeres, la autonomía económica; se previene y canaliza cuando sufren algún tipo de violencia. Es la primera política pública en México destinada a las mujeres en coordinación con los tres niveles de gobierno", detalló.

Del 1 mayo de 2025 al 5 de marzo de 2026 se han atendido a 446 mil 438 mujeres y otorgado 930 mil 697 servicios. Cuartoscuro

La funcionaria federal informó que en 2025 se conformaron 678 en todo el país con un presupuesto de 663 mil pesos, pero para 2026 se incrementó en 40 por ciento el presupuesto para sumar ya 983 millones de pesos que permitirán crear 323 más para que sean ya mil al concluir el año con el objetivo de que haya un Centro Libre en cada municipio del país.

El objetivo de este sistema, mencionó Citlalli, es alentar que las mujeres ejerzan sus derechos, prevenir violencia contra ellas y ofrecer alternativas de formación, además de construir redes de apoyo.

En 2025, iniciaron 678 centros en todo el país con una inversión de más de 600 millones de pesos, este año se tendrá un incremento de inversión de 48.6 % por ciento, con una inversión de 983,491,000 pesos. La meta es que haya un centro LIBRE en cada municipio del país, de tal manera que, a los 678 centros que ya teníamos, se aumentan 323 y llegaremos a 1000 centros Libre en todo el país", señaló.

Aunado a lo anterior, la encargada de las políticas en favor de las mujeres reveló que la meta sexenal está planeada para alcanzar los 2 mil 478 Centros LIBRE. Por último Citlalli Hernández expuso que del 1 mayo de 2025 al 5 de marzo de 2026 se han atendido a 446 mil 438 mujeres y otorgado 930 mil 697 servicios.

