Sección 22 del SNTE-CNTE adelanta inicio de clases en Oaxaca

La Sección 22 del SNTE-CNTE presentó su calendario escolar alternativo para el ciclo 2026-2027 en Oaxaca, con una fecha de inicio el 24 de agosto, siete días antes del calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), y terminará el 7 de julio del año próximo.

De acuerdo con el calendario 2026-2027 de la gremial disidente habrá dos periodos recesos (vacaciones). Del 21 de diciembre al 8 de enero de 2027, y del 22 de marzo al 2 de abril.

Además, el magisterio contempla asambleas pedagógicas como parte de su ruta de trabajo para fortalecer los espacios de análisis y los colectivos.

Las fechas establecidas son el 25 de septiembre, 23 de octubre y 27 de noviembre de 2026, además el 29 de enero, 26 de febrero, 23 de abril y 4 de junio de 2027.

Antes del arranque el ciclo escolar, la membresía de la CNTE, realizará los días 17 y 18 de agosto, el ciclo formativo en su fase delegacional, mientras que los días 19 y 21 de agosto también forman parte de las actividades de capacitación.

La SEP inicia el ciclo escolar 2026-2027 para nivel básico el próximo 31 de agosto y concluye el 9 de julio de 2027.

Son 185 días efectivos de calendario escolar para escuelas pública y privadas.

El periodo de receso por vacaciones comprende del 21 de diciembre al 6 de enero de 2027 y del 22 de marzo al 2 de abril de 2027.