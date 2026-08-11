Pederasta es sentenciado a 19 años y 4 meses de prisión en Durango

Por el delito de pederastia agravada en perjuicio de una menor de edad, un hombre fue sentenciado a 19 años y 4 meses de prisión; además, deberá pagar una multa de 39 mil 372 pesos.

La Fiscalía General del Estado de Durango (FGED) informó que se presentaron las pruebas con las cuales se logró la sentencia condenatoria para Carlos Lozano Varela por su responsabilidad penal en la comisión del delito de pederastia agravada.

De acuerdo con los elementos de prueba que obran en la carpeta de investigación, en diciembre de 2024, el ahora sentenciado realizó actos de carácter sexual en agravio de la adolescente.

Posteriormente, Carlos Lozano Varela fue detenido y puesto a disposición del juez de Control y Enjuiciamiento. Se llevó a cabo un procedimiento abreviado en el que se le dictó una sentencia condenatoria, imponiéndole una pena privativa de la libertad de 19 años y 4 meses de prisión, que deberá purgar en el Centro de Reinserción Social número 1, además del pago de una multa correspondiente a 39 mil 372 pesos.