Sheinbaum dialoga sobre inversiones con Goldman Sachs

La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió la tarde de este martes en Palacio Nacional con el presidente y director de operaciones de Goldman Sachs, John E. Waldron.

Goldman Sachs es uno de los grupos de banca de inversión y de valores más grandes del mundo.

“En Palacio Nacional, recibí al presidente y director de operaciones de Goldman Sachs, John E. Waldron, y a su equipo; conversamos sobre la percepción favorable de nuestro país en los mercados internacionales y las buenas oportunidades de inversión que brinda el Plan México”, publicó Sheinbaum en sus cuentas de redes sociales.

Waldron y su equipo arribaron a Palacio Nacional alrededor de las 16:30 horas y se retiraron a las 18:00 horas.