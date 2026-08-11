Capturan en Sinaloa a siete colombianos ligados al Cártel del Pacífico

Las autoridades dieron a conocer la detención de siete personas de nacionalidad colombiana, de un grupo de diez hombres capturados en un inmueble en el municipio serrano de Concordia, al sur de Sinaloa.

Fueron autoridades de la Tercera Región Militar y la Novena Zona Militar quienes dieron a conocer la detención de estas diez personas, siete de ellas de origen extranjero, en un operativo del Grupo Interinstitucional.

El operativo fue encabezado por elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, con apoyo de la Policía Estatal Preventiva, quienes acudieron con una orden de cateo a un domicilio donde tenían sospechas de actividades delictivas.

Las autoridades dieron a conocer que estas personas pertenecen a una célula delictiva del Cártel del Pacífico, sin precisar ninguna facción del crimen organizado.

Durante el cateo se incautaron 11 armas largas, más de 3 mil cartuchos, 68 cargadores, equipo táctico, metanfetaminas y tres motos robadas. Especial

Dentro del inmueble lograron asegurar 11 armas largas, 68 cargadores, 3 mil 360 cartuchos útiles, 10 chalecos tácticos y dos cascos balísticos, además de algunas dosis de metanfetamina. En las inmediaciones también fueron localizadas tres motocicletas con reporte de robo.

Las autoridades informaron que las personas detenidas, armas, droga y demás objetos del delito fueron puestos a disposición de la Delegación de la Fiscalía General de la República en Mazatlán, para que sean ellos quienes continúen las investigaciones.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha dado a conocer la identidad de las personas detenidas ni la situación legal en que habrían ingresado al país.

En lo que va del año, al menos otras nueve personas de nacionalidad colombiana han sido detenidas en diversos operativos realizados en los municipios de Mazatlán y Rosario, al sur de Sinaloa.