Muere niño de 4 años por picadura de alacrán en Durango

Un niño de 4 años perdió la vida en el municipio de Topia, Durango, luego de sufrir una picadura de alacrán y no recibir a tiempo el tratamiento necesario para contrarrestar el veneno, de acuerdo con información difundida por medios locales y autoridades de salud.

El caso volvió a encender las alertas sobre la disponibilidad de suero antialacránico en comunidades alejadas de la entidad, de acuerdo a ABC Noticias.

La víctima fue atacada por el arácnido en una zona rural del municipio serrano.

Tras la emergencia, familiares intentaron conseguir atención médica; sin embargo, la falta de antiveneno en la localidad habría complicado la respuesta inmediata y reducido las posibilidades de supervivencia del menor.

Autoridades sanitarias de Durango confirmaron el fallecimiento y señalaron que las altas temperaturas favorecen la presencia y actividad de los alacranes, incrementando el riesgo de picaduras, especialmente entre menores de edad, quienes constituyen uno de los grupos más vulnerables ante los efectos del veneno.

El caso ocurre en un contexto de aumento de incidentes relacionados con estos arácnidos en el estado.

Datos de la Secretaría de Salud indican que durante 2026 se han registrado más de mil personas afectadas por picaduras de alacrán en Durango, una entidad considerada de riesgo por la presencia de especies altamente venenosas.

Especialistas han reiterado la importancia de acudir de inmediato a un centro médico tras una picadura y evitar remedios caseros, ya que los primeros minutos son fundamentales para la aplicación del suero antialacránico.

También recomiendan revisar ropa de cama, sacudir prendas antes de utilizarlas y mantener espacios limpios para disminuir el riesgo de contacto con estos animales.

La muerte del menor ha generado preocupación entre habitantes de la región y reavivado el debate sobre el acceso a medicamentos e insumos médicos en comunidades alejadas.

Diversos sectores han solicitado reforzar el abasto de suero antialacránico en municipios serranos para evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir.

Durango es uno de los estados con mayor incidencia histórica de picaduras de alacrán en México, por lo que autoridades mantienen campañas de prevención y vigilancia epidemiológica, especialmente durante la temporada de calor, cuando aumenta significativamente la actividad de estos arácnidos.