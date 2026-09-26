SNTE y CNTE se mantienen a la expectativa por nueva encargada del IEEPO

El gobierno de Oaxaca designó a Fernanda Chávez Cruz como encargada de la oficina del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), tras la inesperada renuncia de Emilio Montero Pérez, sobre quien pesaban múltiples señalamientos por su relación amistosa, política y de negocios con el exalcalde de Juchitán, Miguel Ángel Sánchez, imputado por los delito de extorsión agravada y relación con la delincuencia en el Istmo de Tehuantepec.

Chávez Cruz recientemente fue titular de la Secretaría de Educación Pública de Oaxaca (SEP-Oaxaca), cursó estudios de Administración y cuenta con posgrado en Ciencias de la Educación.

Al confirmarse este nombramiento, la Sección 22 del SNTE-CNTE manifestó que se mantendrá vigilante del actuar de la nueva autoridad educativa, “ante los antecedentes y cuestionamientos durante su reciente desempeño”.

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Expuso que al frente de la SEP-Oaxaca recibió diversos señalamientos y cuestionamientos relacionados con la operación de los procesos educativos, particularmente con la publicación de la Clave Única de Registro de Población (CURP) y otros datos personales de más de treinta mil aspirantes en el proceso de ingreso al nivel medio superior, informó Luis Alberto López Pazos, portavoz de la gremial disidente.

Por eso, expuso que estos hechos obligan a mantener una revisión permanente sobre las decisiones y procedimientos a implementarse a partir de ahora desde el IEEPO.

Exigió que cualquier decisión administrativa respete los derechos laborales de los trabajadores agremiados a la Sección 22 del SNTE-CNTE, se cumpla con los acuerdos suscritos en minutas por los gobiernos federal y estatal con el movimiento democrático magisterial.

También reclamó que se garanticen las condiciones necesarias para el funcionamiento de las escuelas y la protección de las comunidades educativas.

En relación a la nómina “secreta” que manejó el exdirector del IEEPO, en la que figuraban familiares, operadores políticos e integrantes del cabildo del depuesto exalcalde juchiteco, refirió que “la contratación del personal educativo y la responsabilidad sobre la nómina estatal corresponden exclusivamente a la autoridad educativa”.

De esta manera, deslindó a la Sección 22 del SNTE-CNTE de cualquier proceso irregular de contratación o de la existencia de personas que cobren sin desempeñar una función.

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Por lo anterior, demandó el pago inmediato de los salarios de sus compañeras y compañeros, quienes día con día cumplen con su responsabilidad laboral en las comunidades y centros educativos, así como la atención a la falta de docentes en las comunidades.

El portavoz dijo que la Sección 22 del SNTE-CNTE se mantendrá organizada, vigilante y firme en la defensa de la educación pública y de los derechos laborales de las y los trabajadores de la educación.