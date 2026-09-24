“Enfrentamos amenazas, extorsiones y presiones”, afirma edil suplente de Juchitán

El Ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza, en la región del Istmo de Tehuantepec cumplió más 24 horas sin autoridad municipal, luego del arresto del alcalde, Miguel Ángel Sánchez Altamirano, y la desaparición del suplente, el secretario municipal Mariano Rosado López, tras el supuesto cateo al domicilio de este último, durante el operativo de fuerzas federales y estatales.

Rosado López, es suplente de Sánchez Altamirano en la primera posición de la planilla de la candidatura común Morena-PVEM-Nueva Alianza Oaxaca que ganó la elección municipal de 2024.

En las últimas horas, desde algún lugar desconocido, Rosado difundió una carta en la que revela que la mañana del miércoles, las fuerzas federales y estatales realizaron un cateo en su vivienda por lo que eventualmente “interpondría una denuncia para conocer las razones del procedimiento y afirmó que, desde que participa en la administración pública, ha recibido amenazas”.

Asimismo, aseguró, "el ejercicio de mis funciones como secretario municipal de Juchitán enfrentamos un escenario de amenazas, extorsiones y presiones que no se limitó a mi persona ni a quienes entonces ejercíamos responsabilidades públicas; alcanzó también a distintos actores de la vida política local, algunos de los cuales conocen directamente la dimensión de esas intimidaciones y el riesgo que significaban para nuestras familias".

La Fiscalía de Oaxaca se reservó guardar el sigilo de las pesquisas en curso, y por ende, Rosado López tiene orden de captura o no, tampoco se ha informado si se realizó un cateo en el domicilio de quien habría de ocupar la vacante en el Ayuntamiento zapoteco de Juchitán.

De acuerdo con la Ley Orgánica Municipal del estado, ante la ausencia del presidente municipal y el suplente, el cabildo habrá de convocar al síndico municipal, pero si este rechaza ocupar el cargo, la determinación queda en manos del Congreso del Estado.