SCJN no sesionará este miércoles 24 de junio; ministro desea éxito a la selección mexicana

Al concluir los trabajos de este martes, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, anunció que el Máximo Tribunal no sesionará este miércoles 24 de junio y deseó éxito a la selección mexicana de futbol por su partido contra Chequia.

“Pues vamos a dejar hasta acá la sesión de hoy, nos han quedado tres asuntos en la lista oficial, que los abordaremos en sesiones subsecuentes.

“Antes de cerrar la sesión quisiera aprovechar para informar a todos y todas que el Pleno ha determinado que el día de mañana sería un día inhábil, laborable a distancia, por las circunstancias en las que se encuentra el edificio central relacionado con el Mundial, y aprovechamos para desearle éxito a la Selección, en consecuencia, se levanta la sesión”, explicó el ministro presidente Aguilar Ortiz.

Debido a que en el Zócalo de la Ciudad de México se está realizando el Fan Fest, las calles aledañas a la plancha tienen acceso controlado.

Uno de esos puntos está en las calles de José María Pino Suárez y Venustiano Carranza, que es, prácticamente, el único punto de ingreso a la sede de la SCJN, y que se verá afectado por el operativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina.

Para el partido entre las selecciones de México y Chequia, en el Estadio Ciudad de México, a las 19:00 horas, se tienen programados cortes a la circulación y controles de ingreso al Zócalo desde las primeras horas del miércoles.