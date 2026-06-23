Detienen a sujeto por 'cristalazos' en Fan Fest de Nuevo León

En posesión de siete bolsas con mariguana fue detenido un hombre que también es investigado por robos tipo cristalazo a unidades estacionadas al exterior del evento denominado Fan Fest Monterrey en Nuevo León.

La Secretaría de Seguridad Pública de Monterrey informó de la detención de Hipólito "D", de 34 años.

La captura se realizó sobre la avenida Constitución y Lisboa, en la colonia Mirador.

Agentes de la Policía de Monterrey realizaban labores de prevención y vigilancia cuando visualizaron a un hombre a bordo de un vehículo MG5 Excite en color negro con placas de circulación SCG-624-C realizando maniobras de reversa sin precaución.

Los oficiales le marcaron el alto y le pidieron que descendiera de la unidad.

Tras una revisión le encontraron entre sus ropas cinco bolsas de plástico con hierba verde seca con las características de la marihuana. En el vehículo fueron encontrados otros dos envoltorios.

“Cabe mencionar que el ahora detenido está relacionado con varios robos tipo cristalazo el sábado pasado, en los alrededores del Parque Fundidora, durante el evento Fan Fest y detectado a través de cámaras de seguridad del C4”, informó la autoridad municipal.

Uno de estos actos fue cometido en Adolfo Prieto y Francisco Márquez, en la colonia Obrera, a un auto Suzuki Swift en color blanco.

El masculino fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición de las autoridades competentes.