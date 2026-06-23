Despliega CFE operativo permanente en Nuevo León; refuerza red eléctrica

Tras las afectaciones en el suministro de energía provocadas por las recientes condiciones meteorológicas en Nuevo León, la Comisión Federal de Electricidad puso en marcha un despliegue operativo. Las acciones están enfocadas en fortalecer el servicio y la infraestructura eléctrica de estado y mantener la coordinación con los distintos niveles de gobierno.

Como respuesta inmediata a las fallas reportadas por la ciudadanía, las cuadrillas de la empresa han atendido mil 414 solicitudes de servicio. Reemplazaron 62 transformadores de distribución dañados y han sustituido aproximadamente 3 mil 800 metros de conductor de energía y han reparado 21 postes afectados. Además, instalaron tres plantas de luz de emergencia en servicios considerados de alta prioridad.

De manera paralela a los trabajos de campo, directivos de la CFE sostuvieron una reunión informativa con diputados del Congreso de Nuevo León. Durante este encuentro, se expusieron las capacidades actuales del sistema, los planes de mantenimiento y los proyectos de inversión para el estado. Ambas partes acordaron mantener canales abiertos de comunicación para dar seguimiento a las demandas de la población.

Con el propósito de acercar sus servicios a la población, la CFE instaló cinco módulos de atención ciudadana ubicados en el Palacio Municipal y el Parque Tolteca, en Guadalupe; la Macroplaza, en Monterrey; y el Parque Jesús Hinojosa y el Teatro de la Ciudad, en San Nicolás de los Garza, donde personal de la empresa recibe reportes y brinda orientación.

La CFE reiteró que los trabajos de revisión integral de los circuitos continuarán hasta resolver la totalidad de los folios pendientes. Asimismo, recordó a los usuarios que los canales oficiales para levantar reportes siguen activos las 24 horas a través de la línea telefónica 071 y las cuentas digitales de CFE.