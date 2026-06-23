“Congresos locales están en riesgo”, advierten organizaciones civiles frente a la Corte

• Advierten que las sentencias contra estados como Guanajuato, Puebla, Jalisco, Morelos, Querétaro y Yucatán representan una amenaza para el federalismo mexicano.

Ciudad de México. Integrantes de organizaciones se manifestaron frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para exigir respeto a la división de poderes, al federalismo y a la soberanía legislativa de las entidades federativas.

Los participantes advirtieron que la Suprema Corte se asume como el “supremo legislador” y consideraron dichas acciones como una “suprema injusticia” porque viola:

• Los derechos humanos

• La separación de poderes

• La soberanía de los estados

Y resaltaron que la peor violación es a la ley suprema, que es la Constitución.

Rosa Mary Morales, del Frente Nacional x la Familia, afirmó que la separación de poderes constituye uno de los pilares fundamentales de la democracia mexicana y advirtió que la Suprema Corte está excediendo los límites de su función constitucional.

“Están obligando a nuestros legisladores y legisladoras a violar el pacto federal y anular su función legislativa.”

Agregó que están en riesgo los congresos locales, así como el federalismo mexicano, la división de poderes y el derecho de los ciudadanos a que sus representantes legislen libremente dentro de las facultades que la ley suprema (la Constitución) les otorga.

Asimismo, recordaron que la Corte ha reconocido históricamente la libertad de las entidades federativas para crear sus propias leyes dentro de su jurisdicción, por lo que resulta contradictorio que ahora pretenda obligar a legisladoras y legisladores locales a modificar normas aprobadas democráticamente, y sentenció que sacrificar la vida de las niñas y niños con fines partidistas es abominable.

“Los congresos locales están en riesgo”

Por su parte, Leticia Robles, de Actívate, sostuvo que actualmente se encuentra en juego mucho más que una discusión jurídica o una política pública específica.

Los manifestantes expresaron su rechazo a las sentencias que la Suprema Corte busca imponer en Guanajuato, Aguascalientes, Morelos, Puebla, Jalisco, Querétaro y Yucatán, al considerar que responden a una visión ideológica que nunca fue sometida a deliberación democrática por parte de la ciudadanía.

Acusan presiones contra legisladores locales

Durante el pronunciamiento también se denunció que legisladoras y legisladores locales enfrentan presiones para modificar normas aprobadas por los congresos estatales.

Lourdes Varela, de 40 Días por la Vida, señaló que estas acciones representan una invasión a competencias reservadas constitucionalmente a las entidades federativas.

Los participantes advirtieron que los congresos de Guanajuato, Aguascalientes, Morelos, Puebla, Jalisco, Querétaro y Yucatán deliberaron y legislaron democráticamente dentro de sus atribuciones constitucionales, por lo que consideraron preocupante que dichas decisiones sean sustituidas por criterios construidos desde el activismo judicial.

Acusan presiones contra legisladores locales

Asimismo, los organizadores señalaron que existe una preocupación creciente por el papel que la Suprema Corte ha asumido en debates que, a su juicio, deberían resolverse en los órganos democráticamente electos.

Daniel Castañeda, de Pasos por la Vida, afirmó que la Corte está intentando redefinir desde los tribunales cuestiones que corresponden al debate legislativo y a la deliberación pública.

“Cuando los jueces dejan de aplicar la ley y comienzan a crear nuevos derechos mediante interpretaciones ideológicas, el Estado de derecho comienza a debilitarse. Las reglas dejan de depender de la Constitución y de la voluntad democrática para depender de las convicciones personales de quienes integran el tribunal. La Corte está para interpretar, no para ordenar. La Corte no legisla.”

Los participantes insistieron en que lo que actualmente ocurre en diversas entidades representa una agresión contra el pacto federal y contra la autonomía de los estados, además de un intento por normalizar que decisiones de alcance nacional sean impuestas judicialmente en lugar de discutirse democráticamente.

Acusan presiones contra legisladores locales

Finalmente, hicieron un llamado a las ministras y ministros de la Suprema Corte para que actúen dentro de los límites establecidos por la Constitución.

“Defender el federalismo y la soberanía de los estados no es extremismo. Es defender el derecho del pueblo mexicano a decidir su futuro mediante la democracia y no mediante imposiciones ideológicas disfrazadas de interpretación constitucional. La democracia no se suplanta y la voz del pueblo no puede ser reemplazada por el activismo judicial.”