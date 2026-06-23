Dan 27 años de cárcel a "El Sultán", exfuncionario de FGR, por delincuencia organizada

Un juez federal sentenció a 27 años seis meses de prisión contra José Oscar Valdez Ramírez, alias “El Sultán”, quien se desempeñaba como titular de la Unidad de Delitos Fiscales y Financieros de la Fiscalía General de la República (FGR).

Valdez Ramírez fue declarado responsable de los delitos de delincuencia organizada, con la finalidad de cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita, en funciones de dirección, así como operaciones con recursos de procedencia ilícita, en la modalidad de transporte dentro del territorio nacional.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), el entonces funcionario público ofreció, en noviembre de 2019, gestionar el no ejercicio de la acción penal dentro de una investigación, a cambio de una suma de dinero.

Por estos hechos, elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) le cumplimentaron una orden de aprehensión en diciembre de 2020, en la Ciudad de México.

En el mismo caso también fue sentenciado José Antonio Ramírez Beltrán, señalado como cómplice de Valdez Ramírez. A él se le impuso una pena de 10 años de prisión por delincuencia organizada. Su detención se realizó en mayo de 2023, igualmente en la capital del país.

Ambos sentenciados quedaron internos en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, “Altiplano”.

A proceso excomisario de la extinta Policía Federal

La Fiscalía General de la República (FGR) aportó los datos de prueba contundentes para obtener vinculación a proceso en contra de Raúl Campos Espinoza, excomisario Jefe de la División de Gendarmería de la Policía Federal, al momento de los hechos por su posible participación en el delito de desaparición forzada de personas.

De acuerdo con la investigación, en septiembre de 2017, Campos Espinoza como servidor público federal, probablemente participó en la desaparición de una víctima. Luego de los trabajos de investigación efectuados, se logró cumplimentar orden de aprehensión en su contra en La Piedad, Michoacán.

Por estos hechos, el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH), aportó los datos de prueba suficientes para obtener la vinculación a proceso, medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y tres meses de plazo para la investigación complementaria, toda vez que fue ampliada.

Los vinculan a proceso por ingresar más de 55 mil cartuchos

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de tres hombres detenidos en Nogales, Sonora, por su probable participación en la introducción ilícita al país de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Los imputados fueron identificados como Alexis Encinas Estrella, Ciro Francisco Castillo Valle y Manuel Alberto León Aldama, quienes fueron asegurados por elementos de la Guardia Nacional, con apoyo de personal de Aduanas, durante acciones realizadas en el Recinto Fiscal Puerto Fronterizo Nogales III y en la garita Mariposa.

De acuerdo con las investigaciones, los tres viajaban en tractocamiones que fueron revisados al llegar a los puntos fronterizos. En las unidades, las autoridades localizaron más de 55 mil cartuchos útiles de diferentes calibres, además de cargadores.

A Alexis Encinas Estrella le fueron asegurados 20 mil cartuchos útiles; a Manuel Alberto León Aldama, 23 mil 680 cartuchos y 93 cargadores, mientras que a Ciro Francisco Castillo Valle se le encontraron 11 mil 499 cartuchos de diversos calibres.

Tras la puesta a disposición, el Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Sonora, presentó los datos de prueba ante un juez de control.

La autoridad judicial determinó vincular a proceso a los tres detenidos, les impuso prisión preventiva oficiosa como medida cautelar y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.