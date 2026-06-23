Mariachi, sonideros y pantallas gigantes para ver el México vs Chequia en CDMX

En la Ciudad de México se han anunciado varios eventos recreativos y culturales para seguir en grande el partido que se llevará a cabo entre la selección de México y Chequia en el Estadio Ciudad de México este miércoles 24 de junio, existen varias pantallas gigantes y lo nuevo son tres escenarios futboleros que ofrecerán conciertos de mariachi y sonideros desde las 21:00 y hasta la 1:00 de la madrugada.

Anunciaron nuevos eventos

¿DÓNDE PODRÁS VER EL PARTIDO?

El gobierno capitalino instalará 30 pantallas gigantes a lo largo de Reforma, desde el Zócalo hasta la Diana Cazadora, para que nadie se quede sin ver el encuentro.

Así las pantallas Especial

Además, habrá 17 festivales futboleros repartidos por toda la ciudad, donde no solo se transmitirá el partido, sino también otros encuentros del Mundial acompañados de música, baile y actividades culturales para toda la familia.

Pantallas

En el Centro Histórico se colocarán NUEVE PANTALLAS ADICIONALES en puntos como 20 de Noviembre, Pino Suárez, Palma y 5 de Mayo, mientras que sobre Avenida Juárez habrá tres más frente a Bellas Artes y la Alameda Central.

Pantallas

Mariachis y Sonideros

En el Ángel de la Independencia, la Diana Cazadora y el Monumento a la Revolución habrá escenarios con conciertos gratuitos de mariachis y sonideros que se extenderán hasta la madrugada.

Cuando juega México se registra una de las mayores entradas al Fan Fest. FIFA Fan Fest

Las sedes de los festivales incluyen espacios como la Central de Abasto, Parque La Bombilla, Utopía Meyehualco, Bosque de Tláhuac, Parque Las Américas, Deportivo Xochimilco, Deportivo Vivanco y Campos Revolución, entre otros, donde además del futbol habrá presentaciones de grupos musicales, ballet folclórico, mariachis, sonideros y hasta Los Askis y la Sonora Dinamita.

Y para quienes asistan al Estadio Ciudad de México, la llamada "Última Milla" también tendrá ambiente mundialista: más de 100 agrupaciones musicales, 63 comparsas, 37 escenarios y más de 2 mil 500 artistas animarán los alrededores del inmueble antes del silbatazo inicial.