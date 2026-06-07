SCJN condena asesinato de colaborador en Guerrero

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) condenó el acto de violencia en el que se privó de la vida a Sael Silva Cisneros, investigador afromexicano del Sistema de Investigación Comunitaria (SIC), del Centro de Estudios Constitucionales y Saberes Jurídicos (CECSJ).

En un comunicado, el Máximo Tribunal, encabezado por el ministro Hugo Aguilar Ortiz, reiteró su compromiso con la verdad, la justicia, la igualdad, la no discriminación y la erradicación de toda forma de violencia, ante este asesinato.

Sobre Silva Cisneros se destacó que fue un destacado promotor de los derechos humanos, comprometido con la construcción de una sociedad más igualitaria e incluyente.

“A través de su trabajo impulsó espacios de diálogo, reflexión y visibilización en favor de las personas de la comunidad LGBTIQ+, así como de los pueblos y comunidades afromexicanas e indígenas.

Este Alto Tribunal expresa sus más sentidas condolencias y toda su solidaridad a sus familiares, amistades, colegas y personas cercanas ante esta irreparable pérdida. Al tiempo que rechaza de manera absoluta cualquier forma de violencia que atente contra la dignidad, la igualdad y los derechos humanos de las personas”, indicó la SCJN, en un comunicado.

Silva Sisneros fue asesinado a balazos la noche del viernes, en un bar ubicado en la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional, frente al Bachillerato Tecnológico de Cuajinicuilapa, en la región de la Costa Chica.

El funcionario de la SCJN acudió a Cuajinicuilapa para participar en la segunda sesión del Seminario Disidencias Afromexicanas en Guerrero: Historia, Justicia y Derechos, con la ponencia Cartografía de los Derechos.

En la agresión contra el investigador, otra persona resultó lesionada y fue trasladada a un hospital.